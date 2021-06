Samsung jette la maison par la fenêtre le Prime Day : achetez le Galaxy S20 FE et obtenez cette tablette gratuitement | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon Prime Day est là et, pour le célébrer, Samsung a préparé une promotion très alléchante : pour l’achat du Galaxy S20 FE, vous obtenez un cadeau gratuit d’une tablette Galaxy Tab A7.

Si vous attendiez Amazon Prime Day pour renouveler votre mobile, vous avez bien fait car désormais vous allez pouvoir bénéficier de super offres. Samsung est l’une des marques qui jette la maison par la fenêtre avec une promotion des plus succulentes.

La société sud-coréenne a mis en vente un pack parfait pour vous équiper pour les vacances du meilleur de la technologie. Il se compose du mobile Samsung Galaxy S20 FE et de la tablette Samsung Galaxy Tab A7 et a un prix imbattable : seulement 549 euros, disponible en bleu, rouge et orange.

Sans aucun doute, pour moins de 550 euros ce pack vaut le coup. Ce sont deux appareils assez compétitifs dans leurs segments respectifs avec un excellent prix, ce qui vous permet de profiter d’un téléphone portable et d’une tablette pour ce que vous paieriez si vous n’achetiez que le smartphone.

Ce sont les nouveaux Samsung Galaxy S20, désormais avec un prix un peu plus abordable, de nouvelles couleurs et surtout avec une connectivité 5G.

Comme nous vous le disions dans notre analyse du Samsung Galaxy S20 FE avec 5G, nous sommes face à un mobile très complet. L’édition de connectivité 4G, qui est celle incluse dans ce pack, a moins de fonctionnalités, mais il s’agit toujours d’un smartphone puissant avec quelques fonctionnalités de pointe.

Il est équipé d’un Écran AMOLED avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à cette fonctionnalité, les vidéos sont lues plus facilement et vous jouerez de manière plus fluide.

Sous le capot on retrouve le Exynos 990, un processeur très puissant qui permet à n’importe quelle application et jeu de fonctionner sans problème. De plus, il maximise l’autonomie de votre batterie, qui a une charge rapide et une charge sans fil.

La tablette offerte en cadeau est la Samsung Galaxy Tab A7, qui équipe un écran de 10,4 pouces avec une résolution Full HD. Dans notre analyse, nous avons pu vérifier que l’appareil se démarque par sa dalle bien calibrée, son excellente qualité sonore, son design et ses matériaux, ainsi que son autonomie, ce qui en fait une tablette hautement recommandée.

