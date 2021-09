Samsung Knox devient beaucoup plus facile à utiliser

Samsung met à jour sa suite de sécurité mobile Knox et son service cloud avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau qui amélioreront la convivialité pour les utilisateurs finaux ainsi que pour les administrateurs.

Selon un nouvel article de blog du géant de la technologie coréen, la dernière version du service cloud Knox apportera des améliorations et des améliorations du point de vue de l’expérience utilisateur et des fonctionnalités.

Parmi les composants courants recevant des modifications, le premier est le compte et la licence Knox. Les utilisateurs enregistrés de SamsungKnox.com pourront désormais utiliser l’option Se connecter avec Google sur l’écran de connexion pour se connecter avec un compte Google enregistré avec leur domaine de messagerie d’entreprise et lié à leur compte Samsung.

Ensuite, le portail d’administration Knox permettra désormais aux utilisateurs d’afficher et de masquer les services dans le menu de navigation de gauche. Les services que les utilisateurs choisissent d’afficher seront alors visibles dans le menu ainsi que pendant le processus de synchronisation de l’appareil. Samsung a également ajouté la possibilité d’utiliser Ping Identity pour l’authentification unique (SSO) dans le portail d’administration Knox.

Dans le cadre de la dernière version du service cloud Knox, Knox Manage bénéficie de la prise en charge du système d’exploitation iPad en plus de la prise en charge des appareils exécutant iOS 13 ou une version ultérieure. Cela signifie que les administrateurs informatiques peuvent désormais gérer les appareils iPad quelle que soit la version de leur système d’exploitation en plus des téléphones Samsung.

Knox Manage a également reçu une autre mise à jour importante et les administrateurs informatiques ont désormais la possibilité d’inscrire plusieurs appareils Windows en même temps.

Knox Asset Intelligence, qui est la solution MDM de Samsung, vous permet désormais de suivre, localiser et récupérer des actifs dans de grands espaces publics et privés à l’aide d’une nouvelle solution de positionnement intérieur interactive et précise. En utilisant la nouvelle application Finder, vous pouvez configurer vos appareils pour qu’ils signalent leurs emplacements sous forme de points bleus dans la console.

Si votre organisation dispose de travailleurs de première ligne utilisant Knox Capture, vous pouvez désormais obtenir des informations et des tendances détaillées sur la numérisation de codes-barres sur les appareils inscrits et identifier les problèmes de numérisation. Ces informations capturées incluent le nombre total de scans pour chaque symbole de code-barres, les distributions horaires du nombre de scans et plus encore.

Depuis la sortie de Knox en 2013, Samsung a continué d’apporter un certain nombre d’améliorations à la plate-forme pour aider les organisations ainsi que les consommateurs à sécuriser et à suivre leurs appareils.