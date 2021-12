Samsung lance 64MP ISOCELL GWB, l’appelle le capteur d’image «le plus semblable à l’œil humain»

Samsung Galaxy S21 Ultra

Le géant coréen de l’électronique Samsung a levé les rideaux de son premier capteur de caméra ISOCELL avec prise en charge du filtre couleur RGBW – l’ISOCELL GWB. Le géant coréen de l’électronique a créé le nouveau capteur de caméra en partenariat avec le chinois Tecno. Samsung a présenté le capteur de l’appareil photo comme le capteur d’image le plus « d’œil humain » capable de prendre des photos avec une précision des couleurs améliorée et une meilleure luminosité.

Le capteur de l’appareil photo devrait faire ses débuts sur un smartphone de marque Tecno en 2022, mais Samsung pourrait également le mettre à la disposition d’autres fabricants d’équipement d’origine.

Le capteur de caméra ISOCELL GWB a été dévoilé lors d’un webinaire organisé par Tecno lundi. Samsung a révélé lors de l’événement que le capteur de l’appareil photo utilisait un modèle de filtre de couleur amélioré, y compris des pixels blancs. L’ajout de pixels blancs dans les capteurs aidera à capturer de meilleures images avec une plus grande précision des couleurs tout en permettant des résultats plus lumineux.

Le vice-président et directeur de la R&D de Samsung en Chine a qualifié l’ISOCELL GWB de « capteur d’image le plus proche de l’œil humain ».

Le capteur de l’appareil photo comportera une résolution de 64 mégapixels, ce qui implique que les passionnés qui espèrent voir le nouveau capteur de l’appareil photo sur la prochaine série de smartphones Samsung Galaxy S22 pourraient être déçus. Des rapports antérieurs avaient indiqué que le Galaxy S22 Ultra serait doté d’un appareil photo de 108 mégapixels, similaire à son prédécesseur, tandis que le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus pourraient être équipés d’un appareil photo principal de 50 mégapixels.

Cependant, Samsung n’a fait aucune annonce concernant la série Galaxy S22, et la société pourrait encore surprendre avec un capteur ISOCELL GWB de 50 mégapixels à temps pour l’événement Galaxy Unpacked, attendu en février.

Selon un rapport, l’ISOCELL GWB pourrait figurer sur un smartphone de Tecno, grâce à son partenariat avec Samsung. Cependant, les deux sociétés sont restées discrètes sur leurs projets futurs, y compris pour le capteur de caméra dans leurs prochains produits.

