Samsung lance de nouveaux téléphones pliables, collaboration avec Thom Browne – WWD

Les téléphones pliables ne sont pas encore une chose. Mais Samsung veut vraiment, vraiment changer cela.

Mercredi, lors de son événement Samsung Unpacked, la société de technologie sud-coréenne a dévoilé ses deux derniers appareils pliables, le Galaxy Z Fold3 5G et le Galaxy Z Flip3 5G, parmi d’autres gadgets portables. Une fois de plus, le géant de l’électronique s’est associé à Thom Browne pour créer des modèles en édition limitée.

Browne, le designer américain connu pour sa sensibilité classique et ses rayures américaines, s’est taillé une niche intéressante dans la technologie en tant que sommité de la mode de Samsung pour les pliables, ayant conçu des versions exclusives des deux précédents combinés. L’effort semble être une offre pour donner à cette technologie pliable plus de crédibilité à la mode.

Contrairement à sa dernière incursion chez Samsung, le dernier look du designer est composé de blanc et de gris clair, ce qui leur donne une sensation plus aérée que les tons sombres du Galaxy Z Fold2 de l’année dernière, bien que, comme auparavant, ils comportent sa bande de signature.

Selon Samsung, « La dernière collaboration apporte les couleurs de signature de Thom Browne associées en parfaite symétrie avec des corps en verre profilés. Des charnières argentées brillantes ajoutent à l’approche de conception unique, améliorant les reflets de la lumière, tandis que les accessoires en cuir, avec leurs détails finement cousus, signifient que vous êtes entré dans le monde de Thom Browne.

Ces appareils de luxe ancrent un ensemble de mode qui comprend le Galaxy Watch4 et le Galaxy Buds2, ainsi que d’autres accessoires, y compris le S Pen de Samsung, qui fonctionne désormais avec le Galaxy Z Fold3.

La société, qui n’a pas divulgué les prix, lance les précommandes mercredi “sur certains marchés”.

Les unités coûteront sûrement plus cher que le prix standard, qui pour le Z Fold3 coûtera 1 799 $. Bien qu’il s’agisse d’une baisse de prix de 200 $ par rapport au modèle précédent, il s’agit toujours d’un prix élevé pour les technologies de consommation émergentes à une époque où les consommateurs ressentent les effets d’une inflation accrue qui frappe l’économie américaine.

Le prix de 999 $ pour le Z Flip3 peut être meilleur, car il met le téléphone à clapet plus en ligne avec le Galaxy Note20 de Samsung et l’iPhone 12 Pro, qui commencent tous deux à 999 $.

La question de savoir si les consommateurs afflueront vers l’un ou l’autre est ouverte. Jusqu’à présent, ils ne se sont pas accrochés à la proposition pliable. Bien que Samsung ne publie pas de chiffres spécifiques, la société de recherche Canalys évalue ses expéditions de pliables à seulement 257 000 unités au deuxième trimestre.

Selon l’entreprise, Samsung est le plus grand producteur de téléphones pliables à ce jour, représentant près des deux tiers des 3,4 millions d’unités expédiées au cours des deux années. Mais il n’est pas seul.

Le Razr 5G de Motorola vise à ramener un peu de nostalgie avec une version repensée et plus intelligente de son téléphone à rabat Razr original. Il a également pris un coup à ses propres moonshots de mode l’année dernière, avec des collaborations avec Christian Cowan sur une collection de sacs de la taille d’un téléphone à rabat Razr 5G et un court métrage de mode mettant en vedette Julia Garner de “Ozark”.

Plus récemment, l’appareil est apparu dans le redémarrage de “Gossip Girl” de HBO Max en juillet en tant que nouvelle version du téléphone à clapet Serena Van Der Woodsen.

C’est peut-être le moment où les pliables doivent finalement faire leurs preuves ou reculer, surtout s’ils s’attaquent aux consommateurs de mode qui semblent fascinés par les tendances de l’an 2000. Si ces téléphones ne peuvent pas réussir dans un environnement comme celui-ci, on se demande s’ils devraient être retirés.

D’autre part, offrir des appareils conçus pour les personnes en déplacement – ​​comme le Galaxy Z Flip3 à clapet de poche et le presque mini-ordinateur portable Galaxy Z Fold3 semblent l’être – pendant une pandémie en cours qui menace d’entraver les voyages et les activités une fois de plus. faire pour le meilleur moment.

Outre l’apparence – et peut-être cette sensation satisfaisante de fermer un téléphone – il y a, bien sûr, la technologie à considérer.

Le Galaxy Z Flip3 pliable verticalement est doté d’une charnière plus petite et d’un écran plus grand. Le Z Fold3 de 7,6 pouces avec écran Infinity Flex fonctionne désormais avec le stylet S Pen de la société, qui est devenu populaire aux côtés de la série Note de Samsung et de certaines tablettes, et il comprend également une caméra cachée qui se trouve sous l’écran principal, annulant tout besoin d’une encoche intrusive au sommet.

Samsung affirme que les deux appareils sont plus solides et plus fiables que les modèles précédents, qui ont été critiqués dans le passé pour leur fragilité, notamment en ce qui concerne l’écran et les charnières.

Le forfait Thom Browne comprend également les appareils portables de nouvelle génération GalaxyBuds2 et Galaxy Watch4 de Samsung. Le premier, ses écouteurs sans fil les plus petits et les plus légers, est doté d’une technologie de suppression active du bruit et d’un prix réduit, à 149 $.

Les Galaxy Watch4, disponibles en versions standard et classique, sont les premières montres connectées de Samsung alimentées par le système d’exploitation Wear qu’il a développé avec Google. Le partenariat unit le logiciel et l’écosystème d’applications animé du géant de la recherche avec le populaire système d’exploitation Tizen de Samsung, que les critiques apprécient généralement, mais qui regrettent le manque d’applications de surveillance.

Selon Samsung, les appareils sont plus rapides et offrent de meilleurs visuels à partir de l’écran et une charge plus rapide – une demi-heure de charge équivaut à 10 heures d’autonomie. Peut-être plus important encore, il est livré avec plus de capteurs intégrés pour améliorer les fonctionnalités de santé et de bien-être, du suivi avancé du sommeil (ou du ronflement) à la mesure de la composition corporelle en passant par les muscles squelettiques, le taux métabolique basal, le pourcentage de graisse corporelle et même la rétention d’eau.

La Galaxy Watch4, en dehors de l’édition limitée Browne, coûte 249,99 $ pour le modèle Bluetooth et 299,99 $ pour la version LTE. Le plus luxueux Watch4 Classic en acier inoxydable avec lunette tournante commence à 349,99 $ (bluetooth) et 399,99 $ (LTE).