Samsung lance de nouvelles cartes microSD avec une vitesse de lecture allant jusqu’à 160 Mo / s | La technologie

La société coréenne a présenté de nouvelles cartes microSD qui veulent remplacer les disques durs externes avec des vitesses élevées et une sécurité maximale dans le stockage de fichiers.

Chez Samsung, les produits ne cessent de sortir. Téléviseurs, enceintes, mobiles et tablettes. Mais ils sont aussi leaders du stockage, et c’est dans ce domaine qu’ils ont des nouveautés tout juste sorties du four.

Bien qu’ils soient très localisés avec leurs SSD de la famille EVO, ce qu’ils nous ont appris aujourd’hui, ce sont leurs nouvelles cartes microSD, un type de stockage quelque peu oublié par une grande partie du public mais encore largement utilisé dans certains secteurs.

Ces nouvelles microSD sont les Pro Plus 2021 et EVO Plus 2021, ce dernier avec de meilleures fonctionnalités que son prédécesseur, en mettant l’accent sur la vitesse de lecture et d’écriture et la protection contre les éléments.

La gamme Pro Plus 2021 est totalement nouvelle, cette nouvelle famille récemment publiée par Samsung étant une proposition pour convaincre les photographes professionnels qui ont besoin de polyvalence entre appareils photo, téléphones portables et drones.

Avec une capacité de Stockage de 512 Go, 256 Go et 128 Go, le Pro Plus a comme principale caractéristique un Vitesse de lecture de 160 Mo/s, pour continuer avec une vitesse d’écriture de 120 Mo/s. Comme toujours, ces mesures se font dans des conditions idéales avec des équipements compatibles.

De plus, il est étanche, température extrême (de -25º à 85º), Rayons X, aimants, chocs et usure, ce qui vous donne une garantie constructeur de 10 ans.

Quant à EVO Plus 2021, il s’agit d’une nouvelle version de la microSD existante, ayant des capacités de 512 Go, 256 Go, 128 Go et 64 Go. Et dans toutes ses versions, il a une limite de vitesse d’écriture et de lecture 130 Mo / s.

Cette version, bien qu’il soit plus modeste que le modèle Pro, a la même résistance aux éléments que la sœur aînée et avec la même garantie de 10 ans.

Les deux cartes microSD sont en vente aujourd’hui et peuvent être obtenues sur le site officiel de Samsung.