Samsung lance de nouvelles cartes microSD qui promettent des performances améliorées

Samsung Electronics a dévoilé de nouvelles cartes microSD qui promettent des vitesses de lecture et d’écriture ultra-rapides, une durabilité accrue et une grande variété d’options de capacité.

Nommés PRO Plus microSD et EVO Plus microSD, ils sont destinés aux besoins de stockage quotidiens et professionnels.

Samsung a déclaré que les nouvelles cartes microSD sont idéales pour le stockage étendu des appareils mobiles et la capture de photos de haute qualité, de vidéos 4K Ultra HD (UHD) et d’autres contenus sur des caméras d’action et des drones, même dans des conditions extrêmes.

Les microSD PRO Plus et EVO Plus permettent aux utilisateurs de stocker des données sans se soucier du manque d’espace tout en offrant une protection renforcée.

Plus de protection et de fiabilité

Les microSD, qui viennent avec une garantie limitée de 10 ans, offrent une protection améliorée à six épreuves — deux couches de protection de plus que la génération précédente. “Cela les rend capables de résister à l’eau, aux températures extrêmes, aux rayons X, à l’usure, aux chutes et aux impacts magnétiques”, a déclaré Samsung.

Les cartes microSD PRO Plus sont conçues pour les créateurs de contenu, offrant des vitesses de lecture et d’écriture exceptionnelles allant jusqu’à 160 Mo/s et 120 Mo/s,6 respectivement. Les cartes microSD PRO Plus seront disponibles dans des capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

La microSD EVO Plus offre une fiabilité et des performances stables lors d’une utilisation quotidienne. Il offre des vitesses de transfert allant jusqu’à 130 Mo/s, offrant une vitesse de lecture séquentielle jusqu’à 1,3 fois plus rapide par rapport à la version précédente. La carte microSD EVO Plus sera disponible en 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Les cartes microSD PRO Plus et EVO Plus sont déjà sur le marché.