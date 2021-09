Samsung lance des bracelets Galaxy Watch 4 en édition limitée fabriqués à partir de véritable peau de pomme

in

Samsung a dévoilé une nouvelle gamme de bracelets de montre Galaxy Watch 4 dans le cadre d’une collaboration avec le créateur de mode de Los Angeles Sami Miró.

La nouvelle collection comprend six nouveaux bracelets de montre fabriqués à partir de déchets post-consommation durables comme la peau de peau de pomme et le TPU de type caoutchouc.

Selon Miró, les designs sont destinés à exprimer notre lien avec la Terre et à se fondre dans n’importe quelle tenue.

L’inspiration derrière la collection était de créer des designs qui évoquent une énergie et une émotion positives pour la personne qui veut vraiment être bonne pour la planète et elle-même.

La créatrice basée à Los Angeles est connue pour ses pièces de mode recyclées, ayant travaillé avec des célébrités comme Selena Gomez et Kylie Jenner. Samsung n’est pas non plus étranger à l’upcycling, ayant lancé cette année son programme Galaxy Upcycle pour réutiliser les anciens smartphones Galaxy en appareils IoT pour la maison intelligente.

La position écologique de Samsung est également visible dans toute sa gamme de produits, avec des appareils comme la télécommande SolarCell fabriqués à partir de 24 % de matériaux recyclés et des emballages d’appareils conçus dans un souci de recyclage.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Miró dit qu’en incorporant des matériaux respectueux de l’environnement comme le « cuir » végétalien AppleSkin dans ses créations, elle espère « éduquer les gens sur les innovations en matière de développement durable ».

En plus des nouvelles alternatives durables aux meilleurs bracelets pour la Galaxy Watch 4, la collaboration comprend également trois nouveaux cadrans de montre, qui peuvent être téléchargés sur le Google Play Store.

La collection en édition limitée est disponible dès maintenant sur le site Web de Samsung et coûte 40 $ par groupe.

Le meilleur de Wear OS

Montre Samsung Galaxy 4

Samsung et Google, ensemble

La Samsung Galaxy Watch 4 fait passer Wear OS au niveau supérieur grâce au développement conjoint de Samsung avec Google. Cela apporte plus de capacités à la plate-forme, associées à l’impressionnante multitude de fonctionnalités de Samsung sur sa nouvelle montre premium.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Diffusion MAX-imum

Ce sont les meilleures émissions sur HBO Max en ce moment

HBO Max offre aux abonnés un accès à la fois aux classiques HBO et aux nouveaux originaux Max, ce qui signifie qu’il y a des tonnes de contenu à choisir. Dans cet esprit, voici une sélection des meilleures émissions sur HBO Max en ce moment.