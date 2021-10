Samsung lance Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 Bespoke Edition : Prix et tout savoir

Ces éditions sont disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Allemagne, en Australie, au Canada et en France.

Samsung Galaxy Z Flip 3, Samsung Galaxy Watch 4 éditions sur mesure : Le géant de la technologie Samsung a lancé le Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition et le Samsung Galaxy Watch 4 Bespoke Edition sur certains marchés lors d’un événement dédié « Unpacked ». En dehors de cela, deux nouveaux wearables en édition spéciale ont également été dévoilés lors de l’événement : la Galaxy Watch 4 Maison Kitsune Edition et la Galaxy Buds 2 Maison Kitsune Edition. L’édition sur mesure du Samsung Galaxy Z Flip 3 permettra aux acheteurs de mélanger et assortir le panneau arrière du téléphone parmi 49 possibilités de combinaisons de couleurs. Pendant ce temps, l’édition Maison Kitsune de la Galaxy Watch 4 offrirait aux utilisateurs un design de bracelet unique Moonrock Beige.

Le Samsung Galaxy Flip 3 Bespoke Edition est au prix de 1 099 $ ou environ Rs 82 300, et il n’a qu’une seule option de stockage de 256 Go. Les utilisateurs pourraient créer leur propre style de téléphone personnalisé en choisissant un cadre entre les couleurs noir et argent, et une façade et une banque parmi les couleurs noir, blanc, rose, bleu et jaune, et cela peut être fait sur le site Web de Samsung. Le géant de la technologie propose également des soins de mise à niveau sur mesure aux utilisateurs de Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition pour leur permettre de changer la couleur de leur appareil pour celle de leur choix. Ces utilisateurs pourraient également remplacer le panneau de leur appareil par les nouvelles couleurs du magasin Samsung.

Les acheteurs pourront également personnaliser leur Galaxy Watch 4 au Bespoke Studio sur le site officiel de Samsung, car ils auront la possibilité de mélanger et d’assortir les styles de bracelets, les tailles et les couleurs. L’édition sur mesure de la Galaxy Watch 4 coûtera aux utilisateurs 269,99 $ ou environ 20 100 Rs, tandis que la Samsung Galaxy Watch 4 Classic Bespoke Edition commencera à 349,99 $ ou environ 26 100 Rs.

Ces éditions sont disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Allemagne, en Australie, au Canada et en France. Pour l’instant, il n’est pas clair si ces éditions seraient disponibles en Inde ou non.

Pendant ce temps, la Galaxy Watch 4 Maison Kitsune Edition est disponible en cadran de 40 mm et peut être achetée pour 399,99 $ ou environ 29 800 Rs. Seul un modèle Bluetooth/WiFi de la montre est disponible et il est livré avec des bracelets Moonrock Beige ayant des trous et des gravures en forme de renard. Un bracelet supplémentaire personnalisé Stardust Grey avec le lettrage Maison Kitsune est également inclus.

D’autre part, l’édition Maison Kitsune du Samsung Galaxy Buds 2 est également disponible avec des sangles Moonrock Beige dans un étui en cuir Stardust Grey portant le logo Maison Kitsune Fox Head. Le prix de ces têtes en édition spéciale a été maintenu à 209,99 $, soit environ Rs 15 700 aux États-Unis.

