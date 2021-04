Samsung lance «  iTest  », une nouvelle application Web pour transformer votre iPhone en appareil Galaxy

Samsung redouble d’efforts pour conquérir les clients iPhone. Le fabricant de smartphones a lancé un nouveau site Web appelé «iTest», et il permet aux utilisateurs d’iPhone de «goûter un peu à Samsung» grâce à une application Web qui simule l’expérience Android.

Lorsque vous visitez le site Web iTest de Samsung, vous serez invité à ajouter l’application Web à l’écran d’accueil de votre iPhone. Une fois que vous faites cela, vous pouvez la lancer comme n’importe quelle autre application et obtenir du temps pratique avec l’interface Android.

Samsung explique:

Vous êtes sur le point de goûter un peu à Samsung, sans changer de téléphone. Nous ne pouvons pas reproduire toutes les fonctions, mais vous devriez rapidement voir qu’il n’y a rien de décourageant à passer de l’autre côté.

L’expérience est en fait assez impressionnante et reproduit bien l’expérience Android et Samsung Galaxy via une application Web exécutée sur un iPhone. Vous pouvez faire pas mal de choses, y compris parcourir le Galaxy Store, changer de thème, explorer l’application Samsung Camera, et plus encore. L’image de la bannière dans le Galaxy Store fait naturellement la promotion de Fortnite, qu’Apple a supprimé de l’App Store.

Lorsque vous êtes dans l’application Samsung iTest sur votre iPhone, vous recevez même une variété de notifications textuelles et d’appels téléphoniques simulés mettant en évidence différentes choses à essayer et différentes façons de communiquer avec des amis. Et bien sûr, Samsung profite également de cette opportunité pour promouvoir ses autres produits Galaxy, tels que Galaxy Buds Pro, Galaxy Watch3 et Galaxy Buds Live.

Mais si l’expérience simulée dans son ensemble est impressionnante, il y a des domaines dans lesquels elle s’effondre. De nombreuses applications vous permettent uniquement de consulter les écrans de démarrage, et il existe également des limitations techniques aux applications Web. Par exemple, lorsque vous essayez d’ouvrir le dossier intitulé «applications populaires», Samsung dit:

Ne vous inquiétez pas, toutes les applications que vous aimez sont disponibles. Parce que soyons honnêtes, la plupart d’entre eux sont des produits Google et nous sommes de bons amis avec ces gars-là.

Comme cela a été repéré pour la première fois par MacRumors, cette expérience n’est actuellement annoncée qu’en Nouvelle-Zélande, mais le site Web est accessible dans le monde entier. Nous ne serions pas du tout surpris de voir Samsung transformer cette expérience iTest en une campagne de marketing mondiale le plus tôt possible.

Le nouveau site Web iTest de Samsung intervient après que Apple a déclaré en janvier que la série iPhone 12 avait stimulé l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones passant d’Android à iPhone. Dans cet esprit, il est facile de comprendre pourquoi Samsung intensifie désormais ses tentatives pour convertir les utilisateurs d’iPhone en appareils Galaxy.

Vous pouvez essayer l’expérience iTest sur votre iPhone en vous rendant sur le site Web de Samsung ici. Pour toutes les dernières nouvelles de Samsung, assurez-vous de consulter nos collègues sur 9to5Google.

