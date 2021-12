Samsung lance la troisième version bêta de One UI 4 pour Galaxy S10 et Note10

Samsung n’oublie pas les téléphones d’antan

L’achat d’un téléphone Samsung signifiait auparavant des attentes interminables pour les mises à jour du système d’exploitation, mais aujourd’hui, Samsung fournit sans doute le meilleur support logiciel à long terme en dehors de Google. Les propriétaires des téléphones S10 et Note10 ont obtenu leur deuxième version bêta de One UI 4 il y a plusieurs semaines, et une troisième version est déjà en cours de déploiement pour les testeurs.

One UI 4 est une mise à jour majeure pour les téléphones Samsung car elle est basée sur Android 12. Cela signifie que vous obtenez le nouveau moteur de thème, des améliorations de la confidentialité, etc. Samsung propose également son propre assortiment de mises à jour d’applications et de fonctionnalités que vous n’obtiendrez pas sur d’autres téléphones Android. Les séries S20 et S21 ont commencé leurs mises à jour plus tôt, mais les produits phares de la société en 2019 ne sont pas si loin derrière. La nouvelle version bêta sera disponible sur les modèles suivants.

Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10 5G Galaxy Note10 Galaxy Note10+

La mise à jour bêta a été annoncée sur les forums officiels de Samsung (en coréen), comme l’a repéré SamMobile. La famille S10 aura des numéros de version se terminant par ZULB et le Note10 sera ZULD. Les journaux des modifications semblent être les mêmes entre les deux, mais Samsung n’est pas très détaillé avec les versions bêta. Vous pouvez vous attendre à diverses corrections de bogues, ainsi qu’à des modifications pour gérer les ralentissements du système lors de la réception de notifications. L’OTA se déploie d’abord sur le marché coréen, mais il devrait bientôt s’étendre à l’Europe, à l’Amérique du Nord et à d’autres.

