Samsung lance la version bêta d’Android 12 One UI 4 pour les propriétaires de Galaxy S21

L’excitation a augmenté pour One UI 4 alors que Google a développé Android 12, et l’attente est enfin terminée pour les propriétaires de Galaxy S21 basés aux États-Unis désireux de tester le dernier logiciel de Samsung. Android 12 représente le plus grand changement visuel qu’Android ait connu depuis un certain temps – peut-être même jamais – et est fortement basé sur l’apparence et la convivialité développées par Samsung pour One UI il y a plusieurs années, bien qu’avec une palette beaucoup plus colorée.

Si vous êtes aux États-Unis et que vous possédez un Galaxy S21, vous devriez pouvoir vous inscrire à la version bêta dans l’application Samsung Members à partir du matin du 14 septembre.

One UI 4 est la prochaine grande mise à jour logicielle de Samsung basée sur Android 12 et comprend des moyens nouveaux et améliorés de personnaliser votre téléphone, ainsi que des capacités de confidentialité améliorées qui font leurs débuts dans Android 12. Samsung s’appuie sur les nouvelles options de confidentialité de Google en permettant aux utilisateurs pour voir l’historique des autorisations des sept derniers jours, alors qu’Android 12 n’autorise que 24 heures. Samsung affirme que son nouveau moteur de thème permet aux utilisateurs de personnaliser plus que jamais leur écran d’accueil, leurs icônes, leurs notifications et leurs fonds d’écran.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

De plus, de nombreux widgets de l’écran d’accueil ont été repensés et présentent un nouveau look ainsi que ce que Samsung appelle une « personnalisation en profondeur ». Les emojis ont également vu un peu d’amour dans cette version, et Samsung dit qu’ils sont plus faciles que jamais d’accès en un seul endroit.

Il y a quelques jours à peine, un responsable de la communauté Samsung a confirmé que la version bêta avait été retardée, mais il semble que ce retard n’ait été que pour certains pays. Si vous avez téléchargé la version bêta de One UI 4 et que vous l’avez essayée, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous !

Obtenez le maintenant

Samsung Galaxy S21

Spécifications phares sans le prix phare

Le Galaxy S21 de Samsung est l’un des meilleurs téléphones que la société ait jamais fabriqués, se vend à un prix avantageux et obtient Android 12 en premier. Ne manquez plus rien, obtenez-en un maintenant!

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Android 2021

Le lancement officiel d’Android 12 approche à grands pas. Voici tout ce que nous savons

La cinquième et dernière version bêta d’Android 12 est officiellement arrivée, ce qui signifie que les développeurs Android prioriseront les corrections de bugs avant de lancer la version finale. Nous avons testé le système d’exploitation pendant des mois et savons à quoi nous attendre de la nouvelle version, quand elle arrivera sur quels téléphones et tout ce que vous devez savoir sur Android 12.

Obtenez certainement un cas

Le Galaxy A52 5G est déjà assez impressionnant, alors assurez-vous d’avoir un étui

Maintenant que les Galaxy A52 et A52 5G sont là, il est temps de réfléchir au type de coques que vous souhaitez. Il y a beaucoup de bons choix avec des options d’apparence familière, ainsi que des nouveaux arrivants. Quel que soit celui que vous choisissez, ce sont les meilleurs étuis Galaxy A52 et A52 5G que vous puissiez trouver.