Samsung lance l’application d’appareil photo Expert Raw pour les passionnés de photo

Samsung a publié l’application d’appareil photo Expert Raw. Il offre une variété de fonctions de caméra professionnelle, ainsi qu’une prise en charge RAW multi-images. Il n’est disponible que sur le Galaxy S21 Ultra sous Android 12 pour le moment.

L’application appareil photo de Samsung est déjà assez complète, offrant des fonctionnalités telles que Single Take, Director’s View, 8K Video Snap, etc. Mais que se passe-t-il si vous avez besoin de plus de fonctionnalités de niveau passionné ? Eh bien, vous disposez de fonctionnalités telles que la prise en charge de RAW, mais la société vient également de publier une application d’appareil photo distincte.

L’application d’appareil photo Expert Raw a été publiée en version bêta par Samsung sur le Galaxy Store (h/t : Aide Tizen), et elle apporte des fonctionnalités telles que la prise en charge RAW 16 bits multi-images au téléobjectif principal, ultra-large, et des caméras périscopes. En comparaison, l’application standard n’autorise les prises de vue RAW que lors de l’utilisation des caméras principales et ultra-larges.

Un modérateur de la communauté Samsung a ajouté que l’approche multi-images signifie que vous pouvez vous attendre à des prises de vue RAW avec une netteté, des détails et une plage dynamique améliorés.

La fonctionnalité ne s’arrête pas là non plus, car l’application Expert Raw offre également une fonctionnalité HDR, une prise en charge JPEG sans perte, des commandes de mode pro (par exemple, ISO, vitesse d’obturation, exposition, mise au point manuelle et histogramme) et la possibilité d’exporter des profils RAW vers Lightroom d’Adobe.

Le plus gros inconvénient est peut-être la version limitée, car l’application serait actuellement limitée au Galaxy S21 Ultra et à Android 12. Mais le modérateur de Samsung a noté dans un commentaire que des appareils supplémentaires, y compris le Galaxy S21 Plus et le Galaxy Tab S5e, prendraient en charge l’application Expert Raw plus tard. Pour ce que ça vaut, je l’ai essayé sur le Galaxy S20 FE (Exynos) équipé d’Android 11 et il s’est écrasé au lancement.

Le pronostiqueur populaire FrontTron est lié à un APK, mais nous vous recommandons de l’installer via le Galaxy Store s’il est disponible pour vous (ou d’attendre une version officielle si vous ne savez pas ce que vous faites).

