Samsung lance l’application Galaxy Buds sur Windows, mais elle n’est compatible qu’avec les Galaxy Buds Pro

Dans la foulée d’une autre annonce sur un ordinateur portable, Samsung a publié sa deuxième application dans le Microsoft Store en autant de semaines. La semaine dernière a vu l’introduction de l’application Samsung SmartThings sur Windows, facilitant le contrôle de vos appareils et accessoires compatibles pour la maison intelligente. Cette semaine, Samsung a lancé l’application Galaxy Buds sur le Microsoft Store (via Windows Central).

L’application Galaxy Buds est téléchargeable gratuitement et ressemble étrangement à l’application Galaxy Wearables disponible sur le Google Play Store. Après l’avoir installé, vous pourrez coupler rapidement et facilement votre Samsung Galaxy Buds Pro, puis être redirigé vers l’écran principal où vous pourrez contrôler différents aspects.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Dans l’interface principale, vous pouvez régler des fonctionnalités telles que la commutation entre la suppression active du bruit ou les modes de transparence. Vous pourrez également modifier l’égaliseur du Galaxy Buds Pro, ce qui est un excellent ajout pour ceux qui aiment modifier leurs paramètres de lecture audio. De plus, l’application vous permet de vérifier les mises à jour, bien que nous ne sachions pas exactement si vous pourrez installer les mises à jour via l’application Windows pour le moment.

Cependant, il existe certaines limitations car il semble que l’application n’est actuellement compatible qu’avec le dernier Galaxy Buds Pro. Au cours du processus de configuration initiale, vous verrez des options grisées pour le Samsung Galaxy Buds Live et le Samsung Galaxy Buds +. Parce que ceux-ci ont été ajoutés à l’application, pour commencer, il est prudent de supposer que la compatibilité de certains des meilleurs écouteurs sans fil arrivera à un moment donné.

Le partenariat entre Samsung et Microsoft continue de profiter à tous les utilisateurs de PC Windows et pas seulement à ceux qui achètent et utilisent les meilleurs ordinateurs portables Samsung. Peu importe que vous utilisiez un PC personnalisé ou quelque chose comme le Microsoft Surface Pro X, la nouvelle application Galaxy Buds de Samsung peut être téléchargée sur n’importe lequel d’entre eux.

Mouvement intelligent

Samsung Galaxy Buds

Utilisez l’application pour tout coupler et tout contrôler

Avec la toute nouvelle application Galaxy Buds sur Windows, vous pouvez facilement coupler et contrôler vos écouteurs Galaxy Buds Pro lorsqu’ils sont connectés à votre PC Windows. De l’ajustement des niveaux ANC à l’ajustement de vos préréglages d’égalisation, vous pouvez tout faire directement depuis votre ordinateur.

Le meilleur des meilleurs

Samsung Galaxy Buds Pro

Obtenez les meilleurs écouteurs pour ordinateur de bureau ou lorsque vous êtes en déplacement

La suppression active du bruit, les commandes gestuelles et un ajustement confortable ne laissent pas grand-chose à désirer du Samsung Galaxy Buds Pro. Ce sont les meilleurs écouteurs que nous ayons vus de Samsung depuis des années, et ils peuvent maintenant être connectés de manière transparente à votre ordinateur Windows.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.