Samsung lance le Galaxy S21 FE un mois avant la sortie du Galaxy S22

Les rumeurs sur les montagnes russes du Galaxy S21 FE sont enfin terminées, et c’est une fin heureuse pour les fans de Samsung qui souhaitent acheter le téléphone. Nous nous attendions à ce que le Galaxy S21 FE arrive dans les magasins cet été, aux côtés des pliables 2021, mais cela ne s’est pas produit. Les rapports qui ont suivi ont indiqué que Samsung pourrait annuler le S21 FE en raison de la pénurie de composants et des problèmes de logistique qui ont eu un impact sur la fabrication l’année dernière. Alors que nous nous rapprochions de 2022, des rumeurs ont dit que le Galaxy S21 FE serait lancé très tard. Certains ont indiqué que le 4 janvier était la date de lancement potentielle, et Samsung vient de le livrer. Le problème avec le Galaxy S21 FE en ce moment, c’est qu’il se rapproche trop de la série Galaxy S22, qui devrait sortir le mois prochain.

Dévoilé au CES 2022, le Galaxy S21 FE est censé être la version Galaxy S21 la plus abordable que certains acheteurs pourraient attendre. Mais le Galaxy S21 standard est déjà une bonne affaire à 799 $. C’est le prix d’origine du téléphone, il y a environ un an. Vous pouvez facilement trouver des remises de prix bien meilleures pour le Galaxy S21 dès maintenant.

Autrement dit, le Galaxy S21 FE est pratiquement un téléphone 2021 lancé en 2022 pour 699 $.

Il est très probable que l’option Galaxy S22 la moins chère coûtera environ 799 $. Samsung fait face à une pression énorme de la part de l’iPhone 13, qui a le même prix que l’iPhone 12. Sans parler du Pixel 6, qui offre une valeur énorme pour un prix encore plus bas.

Options de couleur du Samsung Galaxy S21 FE. Source de l’image : Samsung

C’est-à-dire que le Galaxy S22 pourrait être une bien meilleure affaire que le Galaxy S21 FE à ce stade du jeu. Si vous avez attendu si longtemps pour un produit phare bon marché, vous pourriez attendre un mois de plus avant de vous décider. Après tout, les précommandes de nouveaux téléphones Galaxy S comportent toutes sortes d’avantages.

Séparément, le Galaxy A52 à 499 $ pourrait être une meilleure option de milieu de gamme si vous cherchez à économiser plus d’argent sur votre prochain téléphone Samsung Galaxy. Le Galaxy S20 FE pourrait également être un meilleur choix que le Galaxy S21 FE en matière d’économies.

Enfin, sachez que le Galaxy S21 FE à 699 $ ne dispose que de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Vous devrez payer 769 $ pour 8 Go de RAM et doubler le stockage.

Samsung commencera à vendre le Galaxy S21 FE le 11 janvier, ou la date de sortie que nous attendions depuis le début.

Samsung Galaxy S21 FE en noir. Source de l’image : Samsung

La conception et les spécifications

Tout cela ne signifie pas que le Galaxy S21 vous décevra. Nous examinons ici une variante du Galaxy S21, ce qui signifie que vous obtenez la même qualité de construction globale et les mêmes performances haut de gamme.

Oui, le Galaxy S21 FE est en plastique, tout comme le Galaxy S21. Mais les deux téléphones fonctionnent sur le processeur Snapdragon 888, la puce phare de Qualcomm 2021. Ils sont également livrés avec des écrans haute résolution prenant en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Galaxy S21 FE a en fait un écran légèrement plus grand, à 6,4 pouces contre 6,2 pouces pour le Galaxy S21. Cela donne au nouveau FE une plus grande empreinte, vous obtenez donc une batterie légèrement plus grande. La batterie de 4 500 mAh prend en charge des vitesses de charge de 25 W – vous atteindrez plus de 50 % de capacité en seulement 30 minutes.

Appareil photo Samsung Galaxy S21 FE en action. Source de l’image : Samsung

Le Galaxy S21 FE arbore le même design signature que le Galaxy S21. Vous obtenez trois caméras enfermées dans un boîtier métallique. Nous examinons un appareil photo large de 12 mégapixels avec OIS, un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un objectif Space Zoom 30x. Une caméra frontale de 32 mégapixels transperce l’écran.

Comme le Galaxy S21, le FE prend en charge la connectivité 5G (inférieure à 6 GHz et mmWave), un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et la certification de résistance à la poussière et à l’eau IP68.

La série Galaxy S22 devrait être dévoilée à la mi-février et arriver dans les magasins d’ici la fin du mois.