Samsung lance le premier capteur de caméra 200MP de l’industrie avec Isocell HP1

Samsung a lancé deux nouveaux capteurs de caméra pour smartphone. Son capteur 200MP Isocell HP1 est le premier de la société et intègre une nouvelle technologie de regroupement de pixels. Le 50MP Isocell GN5, quant à lui, apporte une technologie de mise au point automatique améliorée avec des pixels plus petits.

Samsung fait entrer l’industrie des appareils photo pour smartphones dans l’ère des 200 mégapixels. La société a annoncé son nouveau capteur Isocell HP1, qui apporte sur le marché une nouvelle technologie de regroupement de pixels et revendique une meilleure prise de vue en basse lumière.

L’Isocell HP1 est le premier capteur de résolution 200MP de l’industrie. En pleine lumière, l’Isocell HP1 peut choisir d’utiliser tous les 200MP en tant que pixels individuels de 0,64 micron. Ce n’est en aucun cas la plus grande taille de pixel individuel que nous ayons vue sur un appareil photo de smartphone, mais Samsung compense cela d’une manière astucieuse. Dans les scènes plus sombres, Samsung utilise sa nouvelle technologie de regroupement de pixels ChameleonCell, qui permet au capteur de regrouper quatre ou 16 pixels en un seul pixel plus grand. Ces deux configurations transforment efficacement Isocell HP1 en un capteur 50MP avec des pixels de 1,28 micron ou un capteur de 12,5MP avec des pixels de 2,56 microns. Samsung note que cette dernière configuration augmente l’absorption de la lumière et la sensibilité pour une meilleure prise de vue en basse lumière.

Le regroupement de pixels est un moyen courant pour les capteurs d’extraire plus de lumière dans les scénarios de gradation, mais il a ses inconvénients. D’une part, plus vous regroupez de pixels, plus la précision des couleurs peut être affectée. Bien sûr, un logiciel pourrait être utilisé pour contourner ces limitations, mais la précision des couleurs n’est sans doute pas la priorité absolue lors de la prise de vue dans des environnements très sombres.

Pour les vidéastes, le capteur 200MP peut également filmer des vidéos 8K/30fps en utilisant le binning de pixels quatre en un.

Samsung a également lancé un nouveau capteur dans sa série GN, mais il ne se concentre pas sur plus de mégapixels. Au lieu de cela, l’Isocell GN5 améliore les performances de mise au point automatique grâce à l’utilisation de plus de photodiodes. Samsung affirme que cela se traduit par des vitesses de mise au point automatique quasi « instantanées ». Notamment, le GN5 contient également des pixels de 1,0 micron plus petits que les pixels de 1,4 micron de l’Isocell GN2 lancé plus tôt cette année.

Quand verrons-nous des téléphones avec des capteurs 200MP ?

On ne sait pas quand nous verrons les capteurs Isocell HP1 ou GN5 dans les smartphones grand public. Nous avons entendu des murmures d’un produit phare de Xiaomi avec un capteur 200MP atterrissant en 2022, mais aucune confirmation de l’appareil pour l’instant. On ne sait pas non plus si Samsung utilisera le capteur 200MP dans sa prochaine série phare. Les conseils suggèrent jusqu’à présent qu’aucune mise à niveau marquée de l’appareil photo n’est en cours pour le Galaxy S22 Ultra, mais les S22 et S22 Plus pourraient atterrir avec des capteurs 50MP.

Cela dit, maintenant qu’un capteur 200MP est enfin disponible, nous pouvons nous attendre à ce que des appareils l’emballent à un moment donné dans le futur.