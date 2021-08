Samsung lance le projecteur laser 4K ‘The Premiere’ en Inde : voici ses détails

Alors que le divertissement à domicile, qu’il s’agisse de sport ou de cinéma, est devenu omniprésent en ces temps de pandémie, la demande pour l’expérience sur grand écran a également augmenté pour correspondre à l’énergie des événements en direct ou des salles de cinéma.

En gardant à l’esprit ce segment premium émergent, Samsung India a lancé sa gamme haut de gamme de projecteurs appelée « The Premiere », qui offrirait une expérience de cinéma privé sur grand écran à la maison.

Samsung affirme avoir intégré ses technologies de télévision haut de gamme dans The Premiere, afin que les utilisateurs puissent profiter d’une résolution 4K dynamique sur un écran extra-large.

Votre mur d’accueil sera votre grand écran

La société affirme que contrairement aux projecteurs traditionnels qui nécessitent une distance de trois à quatre mètres d’un mur pour une qualité d’image optimale, The Premiere peut être proche du mur tout en offrant un grand écran. “Le Premiere peut être placé sur une table basse ou une commode à une distance de la taille d’un poing (11,3 cm) du mur pour projeter un écran de haute qualité jusqu’à 130 pouces”, indique le communiqué de presse de Samsung.

Apparemment, il n’y a pas non plus de processus d’installation compliqué, car les utilisateurs doivent simplement brancher le câble d’alimentation de The Premiere et se connecter à un réseau sans fil.

La Premiere sera disponible dans des modèles d’écran jusqu’à 130 pouces et 120 pouces – LSP9T et LSP7T respectivement – ​​qui prennent en charge une résolution d’image 4K alimentée par laser.

Le Premiere LSP9T est le premier projecteur certifié HDR10+ au monde doté de la technologie triple laser. Il offre des détails de contraste nets et garantit des images lumineuses et claires même pendant la journée.

La première : prix et disponibilité

(Crédit image : Samsung Inde)

Le projecteur est équipé de la plate-forme Smart TV de Samsung et d’une expérience complète d’applications vidéo en streaming des principaux partenaires de contenu tels que Netflix, Amazon Prime et YouTube et de fonctionnalités de connectivité mobile telles que Tap View pour refléter le contenu lu sur votre smartphone sur votre projecteur.

Il est également dit qu’il offre une bonne expérience de jeu sur une taille d’écran allant jusqu’à 130 pouces avec le mode jeu.

Le Premiere est doté de woofers intégrés et d’un son surround Acoustic Beam qui offre une bonne expérience cinématographique avec un projecteur et réduit le besoin d’un équipement sonore supplémentaire plus important dans des espaces plus restreints.

La technologie Acoustic Beam de Premiere offre un son jusqu’à 40 W et 4,2 canaux pour le LSP9T et une sortie de 30 W et une expérience de 2,2 canaux pour le LSP7T.

Les deux modèles de The Premiere sont disponibles sur la boutique en ligne officielle de Samsung, Samsung Shop et dans certains Samsung Smart Plazas. Le modèle LSP9T de The Premiere est disponible à Rs 6 29 900 tandis que le LSP7T est disponible à Rs 3 89 900.

Les consommateurs lève-tôt recevront gratuitement Amazon Echo Plus lorsqu’ils achèteront l’un des deux modèles sur la boutique en ligne officielle de Samsung.