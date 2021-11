Samsung lance les ventes du Black Friday avec une excellente offre sur le Galaxy Z Fold 3

Samsung a misé gros sur les pliables cette année, remplaçant le Galaxy Note 20 par deux téléphones pliables. Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 sont arrivés à la mi-août après des mois de fuites. Les pliables 2021 sont plus puissants, durables et abordables que les modèles précédents de Samsung. Samsung a déclaré dans son dernier appel de résultats que les pliables ont connu une forte demande cette année. L’entreprise s’attend à ce que la demande augmente en 2022 et souhaite continuer à diriger « l’intégration des pliables sur le marché ». Et quelle meilleure façon de le faire qu’en offrant aux acheteurs quelques offres incroyables du Black Friday sur le Fold 3 et le Flip 3.

Le Fold 3 et le Flip 3 sont les meilleurs pliables que vous puissiez obtenir

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le Fold 3 et le Flip 3 représentent les premiers téléphones pliables qui méritent d’être excités. Samsung a réussi à apporter des « correctifs » importants à deux problèmes pliables qui vont de pair. Les combinés comme les modèles Fold et Flip contiennent des composants fragiles comme l’écran pliable. En conséquence, ils sont plus sujets aux dommages accidentels que les facteurs de forme traditionnels. Et les téléphones pliables sont généralement beaucoup plus chers que les combinés standard.

Mais le Fold 3 et le Flip 3 présentent plusieurs améliorations notables en matière de durabilité. Samsung utilise un nouveau cadre métallique Aluminium Armor dans ces appareils et un verre ultra fin de deuxième génération qui recouvre les écrans pliables. Les combinés sont également dotés d’une résistance à l’eau IPX8. Cela rend les pliables 2021 encore plus durables qu’auparavant, bien que les utilisateurs doivent toujours les manipuler avec soin.

Ces améliorations de la durabilité s’accompagnent également d’une diminution des coûts. Même avant le Black Friday, les prix du Fold 3 et du Flip 3 étaient moins chers que prévu. Le Fold 3 a commencé à 1 799 $, et c’était avant toute offre ou offre de reprise. En passant, Samsung permet aux acheteurs d’échanger jusqu’à quatre appareils pour réduire ce prix. Quant au Flip 3, il commence à 999 $, ce que vous paieriez pour un modèle de base d’iPhone 13 Pro. C’est aussi seulement 100 $ de plus que le Pixel 6 Pro.

Le premier accord de Black Friday de Samsung pour le Galaxy Z Fold 3 pliable. Source de l’image : Samsung

Le premier accord de Samsung pour le Black Friday

Les amateurs de pliage qui n’ont pas appuyé sur la gâchette lors des précommandes doivent savoir que Samsung a lancé ses ventes du Black Friday avec deux offres intéressantes Fold 3 et Flip 3. Comme auparavant, vous pouvez échanger jusqu’à quatre appareils pour réduire le prix. Cela suppose que vous avez autant d’appareils à échanger et que vous êtes prêt à vous en séparer pour ce que Samsung est prêt à payer. De plus, vous pouvez essayer les pliables pendant 21 jours sans rien payer pour eux.

Mais dans ce qui suit, nous allons examiner le prix de détail complet du Fold 3 et du Flip lorsque nous détaillerons ces offres du Black Friday. Samsung la qualifie d’« offre exclusive d’accès anticipé » sur son site Web, composée d’une réduction de prix immédiate et d’accessoires gratuits.

Le Galaxy Z Fold bénéficie d’une réduction de prix de 250 $, et vous repartirez également avec des Galaxy Buds 2 gratuits et un chargeur sans fil gratuit. En conséquence, vous paierez 1 549,99 $ pour la version 256 Go après la remise instantanée. Les Galaxy Buds 2 se vendent régulièrement à 149,99 $, vous économisez donc plus de 400 $. C’est avant de prendre en compte le chargeur gratuit de 40 $. L’accord s’applique également à la version 512 Go si vous avez besoin de plus de stockage. Plus vous échangez d’appareils contre le combiné, plus le prix baisse. Découvrez cette vente Black Friday Samsung sur ce lien.

En choisissant le Flip 3, vous réaliserez des économies similaires. Vous obtenez 100 $ de réduction, des Galaxy Buds 2 gratuits et un chargeur sans fil gratuit. Le 128 Go Flip 3 commence à 899 $ après la baisse de prix, avec les accessoires gratuits d’une valeur de 189,99 $. Encore une fois, vous pouvez baisser le prix en échangeant des appareils. L’offre d’accès anticipé Flip 3 est disponible sur ce lien.