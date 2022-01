Samsung lance l’expérience Metaverse à Decentraland | Invezz

Samsung se développe dans le métaverse grâce au lancement du Samsung 837X. Il s’agira d’une nouvelle expérience de métaverse inspirée du site phare de l’entreprise à New York.

Le géant de l’électronique affirme que cette nouvelle fonctionnalité créera un monde virtuel permettant à ses clients d’assister à des événements musicaux ou à des missions en direct.

Samsung se développe dans le métaverse

Samsung a publié une annonce le 6 janvier disant que le Samsung 837X sera un « monde immersif qui peut être exploré virtuellement ». La société a également ajouté que la fonction intégrerait la culture et la technologie.

Ceux qui souhaitent utiliser cette fonctionnalité peuvent y accéder via Decentraland, l’une des plus grandes plateformes de réalité virtuelle du secteur de la blockchain. La fonctionnalité sera disponible sur Decentraland pendant une courte période, et la société a l’intention de créer une expérience multivers tout au long de 2022.

La société a également noté qu’en plus de créer une expérience de monde virtuel, la plate-forme permettra également aux utilisateurs de gagner des badges à jeton non fongible (NFT) et d’autres appareils portables Samsung chez Decentraland. Ceux-ci peuvent être utilisés pour personnaliser les avatars.

À propos de cette initiative, Michelle Crossan-Matos, vice-présidente principale du marketing et des communications d’entreprise de Samsung Electronics America, a déclaré :

Chez Samsung 837X, nous sommes ravis de raconter nos histoires de connectivité, de durabilité et de personnalisation d’une nouvelle manière, dans un espace unique. Metaverse nous permet de transcender les limites physiques et spatiales pour créer des expériences virtuelles uniques qui ne pourraient pas se produire autrement.

Samsung investit dans des offres de blockchain

Le métaverse n’est pas le seul domaine de la technologie blockchain que Samsung explore. Le géant de la technologie a récemment annoncé son intention de renforcer ses capacités NFT. La plate-forme a indiqué qu’elle lancerait une «plate-forme d’agrégation NFT sur ses téléviseurs intelligents en 2022. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’acheter des objets de collection numériques via leurs téléviseurs.

Samsung s’est également associé à Veritree, une plate-forme blockchain qui fonctionne sur Cardano. L’alliance cherche à résoudre les effets du changement climatique. Suite à ce partenariat, Samsung note qu’il soutiendra la croissance de plus de deux millions d’arbres à Madagascar d’ici la fin du premier trimestre 2022. La société a en outre indiqué qu’elle intégrerait des innovations technologiques pour lutter contre le changement climatique.

