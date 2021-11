Samsung lance One UI 4 basé sur Android 12 pour les appareils Galaxy S21 ; des détails

Bien que la mise à jour logicielle soit limitée à la série S21, la société mettra prochainement le One UI 4 à la disposition d’une gamme d’appareils.

Les Samsung Galaxy S21, S21 Ultra et S21 Plus recevront la mise à jour logicielle One UI 4 à partir d’aujourd’hui, a annoncé la société. La version bêta de la mise à jour basée sur Android 12 a été rendue publique en septembre. L’interface utilisateur remaniée apporte de nouveaux thèmes, modifie le clavier et réorganise également les paramètres de confidentialité.

Janghyun Yoon, responsable de l’équipe de plate-forme logicielle de Samsung Electronics chez Mobile Communications Business, a déclaré : « One UI 4 tient cette promesse, en dotant les utilisateurs de smartphones Galaxy des dernières fonctionnalités de personnalisation et de confidentialité.

Les mises à niveau du dernier logiciel Samsung sont familières aux fonctionnalités du système d’exploitation Android 12 de Google. La mise à niveau comprend une refonte de style Material You avec la possibilité de modifier le schéma de couleurs du système d’exploitation en fonction du fond d’écran. Les widgets ont également été repensés.

Il existe un tableau de bord de confidentialité qui suit la fréquence à laquelle les applications demandent des informations sensibles, tandis que des indicateurs indiquent lorsque le microphone ou la caméra sont utilisés.

Lire aussi | Le Samsung Galaxy S21 FE fuit à nouveau avant le lancement du CES 2022; de nouveaux visuels suggèrent un écran plus grand, une batterie

« Il n’y a pas de vie privée sans une sécurité renforcée. C’est pourquoi, avec One UI 4, Samsung propose les dernières fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, afin que vous puissiez choisir exactement ce que vous souhaitez partager ou garder privé », a déclaré Samsung Electronics dans un communiqué.

« De vous alerter lorsqu’une application tente d’accéder à votre caméra ou à votre microphone, à un nouveau tableau de bord de confidentialité qui rassemble tous vos paramètres et commandes en un seul endroit pratique, avec One UI 4, la surveillance et le contrôle de vos paramètres de confidentialité sont simples. »

Le clavier a également été modifié pour offrir plus d’autocollants et d’émojis animés.

Bien que la mise à jour logicielle soit limitée à la série S21, la société mettra prochainement le One UI 4 à la disposition d’une gamme d’appareils.

« One UI 4 sera disponible sur la série Galaxy S21 à partir du 15 novembre et sera bientôt disponible sur les précédentes séries Galaxy S et Note ainsi que sur les séries Galaxy Z, A et tablettes », a déclaré Samsung Electronics.

La société a brièvement publié une mise à jour sur le calendrier de déploiement de One UI 4 sur son application Membres. Cependant, l’avis a été brusquement retiré. La liste comprenait un plan de mise à jour mensuel pour la sortie sur les appareils jusqu’en juillet 2022.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.