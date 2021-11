Samsung lance One UI 4 sous Android 12 pour les téléphones Galaxy S21

Samsung rend sa mise à jour logicielle One UI 4 disponible pour les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra à partir d’aujourd’hui, a annoncé la société. La mise à jour est basée sur Android 12 de cette année, a été publiée en version bêta publique en septembre et ajoute de nouvelles options de thème, des réglages de clavier et des paramètres de confidentialité.

Les nouvelles fonctionnalités fournies avec la dernière version du logiciel Samsung devraient sembler familières à tous ceux qui suivent les mises à niveau d’Android 12. Tout d’abord, une refonte de style Material You, y compris la possibilité de modifier le schéma de couleurs du système d’exploitation en fonction du fond d’écran choisi, et il existe également des widgets repensés. Les nouvelles fonctionnalités axées sur la confidentialité incluent un tableau de bord de confidentialité qui enregistre la fréquence à laquelle les applications demandent des informations sensibles à votre téléphone. De nouveaux indicateurs indiquent également lorsque l’appareil photo ou le microphone du téléphone sont utilisés.

Le tableau de bord de confidentialité indique la fréquence à laquelle les applications demandent des informations sensibles. Image : Samsung

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons un clavier modifié qui propose des emoji et des autocollants plus animés.

Bien que la mise à jour One UI 4 soit actuellement limitée à la série S21 de Samsung, la société indique qu’elle sera bientôt disponible sur une gamme de ses autres appareils, y compris les anciens appareils Galaxy S, Galaxy Note et Galaxy A, ainsi que les appareils pliables de Samsung. , et tablettes.

Bien que son communiqué de presse ne donne pas de calendrier officiel pour la sortie de la mise à jour sur ces téléphones, un avis qui est apparu dans l’application Samsung Members en Corée plus tôt dans la journée donne une meilleure idée des horaires. Selon cet avis, qui a été supprimé peu de temps après sa publication, les séries Z Flip 3, Z Fold 3, S20, Note 20, Z Fold 2 et Z Flip 5G pourraient recevoir leurs mises à jour One UI 4 en décembre. Les appareils pliables plus anciens, ainsi que les appareils Note 10 et S10 devraient suivre en janvier, tandis que les tablettes de Samsung pourraient commencer à recevoir la mise à jour à partir de février, à commencer par les Tab S7 et S7 Plus.