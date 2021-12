Samsung lance ses premiers écrans gaming HDR10+

Samsung a annoncé ses premiers écrans prenant en charge la norme HDR10+ Gaming, une version étendue de HDR10 axée sur les jeux qui peut également se calibrer automatiquement. HDR10+ Gaming a été initialement annoncé en octobre, mais Samsung révèle maintenant que sa nouvelle gamme 2022 de téléviseurs QLED (Q70 et supérieurs) et de moniteurs de jeu sera la première à prendre en charge la norme.

Samsung s’est associé à Sabre Interactive pour apporter la prise en charge de HDR10+ à Redout 2 et Pinball FX, qui seront tous deux présentés au CES 2022 (tant que le développeur du jeu n’abandonne pas). De plus, Game Mechanic Studios aura son titre de jeu HDR10+ Happy Trails et la princesse kidnappée sur le sol.

Les jeux que Samsung vante contrastent avec les principaux jeux disponibles sur la norme concurrente : les jeux Dolby Vision, notamment Halo Infinite, Gears 5 et Call of Duty : Black Ops Cold War. Les Xbox Series X et S prennent déjà en charge au moins dix jeux sur Dolby Vision.

Un moniteur de jeu incurvé de type Samsung Odyssey sans nom avec le nouveau Pinball FX compatible avec les jeux HDR10+Image : Samsung

HDR10+ Gaming a plus de métadonnées visuelles que le HDR10 standard (cible quatre fois sa luminosité maximale), prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode de latence automatique faible (ALLM) pour des visuels de jeu plus beaux et plus performants. Samsung dit également que la norme fonctionnera « au-dessus de 120 Hz » mais n’entre pas dans les détails.

La norme concurrente, le jeu Dolby Vision, fait déjà tout cela (à l’exception de la revendication 120 Hz plus). De plus, le rival de Samsung, LG, a annoncé ses écrans OLED C1 et G1 avec la norme de jeu Dolby Vision en juin de cette année.

L’ensemble de l’expérience HDR10+, tout comme Dolby Vision, n’est exécutable que si l’ensemble de la configuration est intégré verticalement pour prendre en charge le format. Cela signifie que pour faire l’expérience du jeu HDR10+, votre PC aura besoin d’une carte graphique Nvidia (avec prise en charge des GPU GeForce RTX 30 Series, RTX 20 Series et GTX 16 Series), un jeu programmé avec les métadonnées visuelles supplémentaires, et l’un des nouveaux écrans de Samsung pouvant le produire.