Samsung lance silencieusement la Galaxy Tab S7 FE 5G, une Tab S7 Plus plus abordable avec le S-Pen fourni

Galaxy Tab S7 FE 5G est une version épurée du Galaxy Tab S7 Plus, plus haut de gamme et plus cher.

Samsung a peut-être accidentellement laissé tomber sa tablette Android Galaxy Tab S7 FE 5G, dont la rumeur est longue. La tablette d’entrée de gamme, censée apporter des fonctionnalités premium de type Galaxy Tab S7 Plus à un prix légèrement plus abordable, a été brièvement répertoriée mardi sur le site officiel de la société pour l’Allemagne. La liste a depuis été supprimée, suggérant que quelqu’un chez Samsung aurait pu sauter le pas plus tôt que prévu, tout en laissant suffisamment de place à beaucoup pour avoir une idée claire de ce qui va être en magasin au fur et à mesure que la tablette arrivera officiellement.

Pour commencer, le Galaxy Tab S7 FE 5G est une version épurée du Galaxy Tab S7 Plus, plus haut de gamme et plus cher, pas du Galaxy Tab S7. Il a le même grand écran de 12,4 pouces et une batterie de taille similaire de 10 090 mAh avec une charge rapide de 45 W. Le hic, c’est que l’écran de la Galaxy Tab S7 FE 5G est LCD et qu’il culmine à 60 Hz (la Tab S7 Plus a un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz) et que Samsung n’offre pas de chargeur rapide compatible dans la boîte.

Liste Galaxy Tab S7 FE 5G

Le modèle «FE» a également un processeur Qualcomm Snapdragon 750G édulcoré (l’onglet S7 Plus a un SoC Snapdragon 865 Plus) et commence avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (ce qui est extensible).

Les caméras subissent un remaniement, car la Galaxy Tab S7 FE 5G ne dispose que d’une seule caméra arrière de 8MP (double 13 + 5MP dans la Tab S7 Plus) et d’une caméra frontale de 5MP (8MP dans la Tab S7 Plus).

Comme la Galaxy Tab S7 Plus, son édition FE contient également un stylet S-Pen dans la boîte et prend en charge la combinaison de productivité Samsung DeX.

Selon la liste, le Galaxy Tab S7 FE 5G démarrera à 649 euros, ce qui correspond à peu près à 57900 Rs pour une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Pour le contexte, la Tab S7 Plus avec LTE coûte Rs 79 999 en Inde pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

