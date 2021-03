Samsung lance silencieusement la variante 5G du Galaxy S20 FE en Inde et oui, il a Qualcomm à l’intérieur

Il est tard, mais c’est ici.

Samsung a finalement lancé mercredi la variante Galaxy S20 FE 5G en Inde. Nous disons «enfin» car le téléphone en question a été lancé dans le monde en septembre de l’année dernière. Pour une raison curieuse, Samsung a choisi de n’apporter que la variante LTE basée sur Exynos 990 en Inde à ce moment-là. La variante 5G, qui est alimentée par le Qualcomm Snapdragon 865, fait son chemin ici près de six mois plus tard. Il est tard, mais c’est ici.

Samsung a déclaré que la version Galaxy S20FE LTE avait reçu une réponse «exceptionnelle» de la part des consommateurs et que le Galaxy S20 FE 5G s’appuierait davantage sur son succès pour offrir – potentiellement – plus de puissance et un accès à la norme de connectivité de nouvelle génération.

Lire aussi | Test du Galaxy S20 FE: Pas encore fan de Samsung? Ce téléphone pourrait bien changer votre opinion

Les lecteurs aux yeux d’aigle n’hésiteront pas à souligner que Samsung a abandonné le S20 FE LTE à un moment très stratégique – et crucial – avant le lancement du OnePlus 8T 5G. Il a également lancé le S20 FE 5G de manière très stratégique. Les OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 devraient être mis en vente pour la première fois le 1er avril.

Prix ​​et disponibilité du Galaxy S20 FE Inde

Le S20 FE 5G sera disponible au prix de lancement spécial de Rs 47 999 à partir du 31 mars sur Samsung.com, Amazon, les magasins exclusifs de Samsung et les principaux points de vente au détail. Le prix de fonctionnement du marché (MOP) du téléphone est de 55 999 Rs.

Spécifications et caractéristiques du Galaxy S20 FE

La seule différence est vraiment le processeur. Le S20 FE 5G a un Qualcomm Snapdragon 865 au lieu de l’Exynos 990 vu à l’intérieur du modèle 4G. Le reste des spécifications et la conception restent les mêmes.

C’est-à-dire que le téléphone a un corps en polycarbonate avec une finition mate. Vous avez le choix entre trois coloris, dont Cloud Navy, Cloud Mint et Cloud Lavender.

L’écran est aplati, est du type Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, avec une taille de 6,5 pouces et une résolution de 1080p +. Il a la découpe du trou de perforation Infinity-O de Samsung (il abrite un appareil photo 32MP). Il y a trois caméras à l’arrière, une principale 12MP, un ultra grand angle 12MP et un autre téléobjectif 8MP pour un zoom optique 3x et un zoom «spatial» jusqu’à 30x induit par logiciel.

Le S20 FE 5G dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Ceci est extensible. L’alimentation du téléphone est une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire rapide de 25 W.

Samsung avait lancé le S20 FE LTE en Inde en octobre de l’année dernière au prix de Rs 49 999 (8 Go / 128 Go). Le téléphone en question a cloué les fondamentaux en donnant à Apple et OnePlus quelque chose à penser. Vous pouvez lire notre critique complète ici.

Lire aussi | Samsung Galaxy S20 FE cloue les fondamentaux donnant à Apple et OnePlus quelque chose à penser

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.