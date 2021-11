Samsung lance un adaptateur secteur 35 W avec ports USB Type-C, USB Type-A et chargement rapide : Détails

Samsung a fixé le prix du Duo d’adaptateurs d’alimentation 35 W à 2 299 Rs.

Samsung a lancé aujourd’hui le duo d’adaptateurs d’alimentation 35 W qui peut charger rapidement deux appareils simultanément en Inde.

Samsung a déclaré que le chargeur peut charger à la fois les appareils Android et iPhone, à l’exception des ordinateurs portables, des tablettes et des montres connectées. Il est également compatible avec le chargeur sans fil et peut être utilisé avec des banques d’alimentation et des écouteurs TWS.

Le chargeur comprend un port USB Type-C avec une capacité de charge de 35 W et un port USB Type-A avec une capacité de charge de 15 W. Samsung a affirmé que le chargeur peut charger complètement les smartphones Galaxy en 50 % moins de temps. La société a déclaré que la méthode de charge rapide était prise en charge pour les appareils Galaxy Note (Galaxy Note 10 et versions ultérieures) et la série Galaxy S (Galaxy S10 5G et versions ultérieures).

Samsung a fixé le prix du Duo d’adaptateurs d’alimentation 35 W à 2 299 Rs. Le chargeur est disponible dans tous les magasins de détail, les sites Web de commerce électronique et Samsung.com.

L’adaptateur secteur 35 W, a déclaré Samsung, fournissait jusqu’à 35 W lors du chargement d’un seul appareil via le port USB Type-C. La puissance de sortie maximale est réservée à la charge des ordinateurs portables uniquement.

Samsung a déjà annoncé qu’il retirerait progressivement les écouteurs et les fiches du chargeur de l’emballage de l’appareil pour aider à résoudre les problèmes de consommation durable et éliminer toute pression que les consommateurs pourraient ressentir pour recevoir continuellement des accessoires de chargeur inutiles lorsqu’ils achètent de nouveaux téléphones.

Samsung met en œuvre des ports de charge standardisés de type USB Type-C depuis 2017, rendant les anciens chargeurs compatibles avec les nouveaux appareils Galaxy.

Les rapports suggèrent que Samsung prévoit également d’introduire deux nouveaux chargeurs rapides – le Power Adapter Trio et l’adaptateur secteur 45W US Type-C.

Le Power Adapter Trio aura trois ports, permettant aux utilisateurs de charger simultanément trois appareils. Sur les trois ports, deux seront des ports USB Type-C, tandis que le troisième sera un USB-A. Le premier port de type C offrira une puissance de sortie maximale de 65 W, tandis que les deuxième et troisième ports atteindront respectivement 25 W et 15 W.

