Samsung lance une autre mise à jour bêta de One UI 4 pour les utilisateurs américains de Galaxy Note20

Si vous faites partie des millions d’utilisateurs du Samsung Galaxy Note20, vous avez accès à la version bêta de One UI 4 depuis quelques semaines maintenant. Comme pour tout logiciel prototype, le nouveau logiciel basé sur Android 12 a fait face à sa juste part de bogues. Alors que nous nous rapprochons de la prochaine version stable en janvier, nous commençons à voir beaucoup de ces problèmes résolus.

La dernière mise à jour bêta du Note20 (version ZUL1) est disponible pour tous les propriétaires aventureux qui souhaitent se lancer un peu plus tôt dans One UI 4. Ce correctif corrige quelques bogues gênants, notamment la décharge de la batterie beaucoup plus rapide que d’habitude et le capteur d’empreintes digitales ne s’authentifiant pas correctement. La mise à jour mentionne également des correctifs pour les problèmes de luminosité de l’écran, les réinitialisations spontanées et les plantages de Galaxy Watch (via SamMobile). Vous pouvez consulter la liste complète des changements ci-dessous.

Si vous n’avez pas encore participé au programme bêta, vous manquez peut-être de temps. Le recrutement pour la version bêta de One UI 4 sur le Note20 a été clôturé en Corée du Sud, et les États-Unis pourraient bientôt suivre. Du côté positif, cela signifie également que la version stable pourrait être imminente, étant donné qu’elle a été poussée vers le S21 un mois à peine après sa dernière mise à jour bêta.

