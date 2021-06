Samsung lancera le 21 juin le Galaxy M32 avec écran 90 Hz et batterie 6000 mAh en Inde au prix d’environ Rs 15 000

Depuis quelque temps, la société travaille sur le modèle sous le nom de SM325F/DS.

Samsung devrait lancer le Galaxy M32 en Inde le 21 juin. Le téléphone sera vendu via Amazon au prix d’environ Rs 15 000. Pendant des semaines, il y a eu des spéculations concernant le nouveau téléphone Samsung. Dans la liste, le géant du commerce électronique a confirmé certaines fonctionnalités clés du téléphone, notamment un écran Super AMOLED à 90 Hz ainsi qu’une batterie de 6 000 mAh.

Le microsite dédié créé par Amazon a indiqué la date du lancement du Samsung Galaxy M32 en Inde, où il a mentionné 12 heures (midi) le 21 juin ainsi que quelques détails sur les spécifications du smartphone. La semaine dernière, sur le site Samsung Mobile Press, le Galaxy M32 est apparu dans trois options de couleurs différentes. La page d’assistance du prochain téléphone Samsung est également apparue sur le site de Samsung India. Depuis quelque temps, la société travaille sur le modèle sous le nom de SM325F/DS.

Prix ​​prévu du Samsung Galaxy M32

En Inde, le prix du Galaxy M32 de Samsung devrait être d’environ Rs 15 000. Auparavant, le fabricant sud-coréen de téléphones portables avait suggéré que le nouveau smartphone ferait ses débuts dans le segment de prix de Rs 15 000. “Avec le Galaxy M32, Samsung vise à proposer un autre smartphone puissant dans le segment Rs 15 000”, a déclaré la société dans un communiqué. Il a également lancé le Galaxy M31 en Inde à un prix de départ de Rs 15 999 l’année dernière.

Spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy M32

Le Samsung Galaxy M32 devrait sortir avec un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 800 nits. Il est probable que l’affichage soit présenté comme le meilleur du segment. Le microsite d’Amazon a souligné que le prochain smartphone aura quatre caméras arrière et un capteur principal de 64 mégapixels. Le téléphone dispose également d’un capteur de caméra selfie de 20 mégapixels. Semblable au Galaxy M31, le téléphone devrait être livré avec une batterie de 6 000 mAh.

Le téléphone devrait également être lancé en deux variantes avec des options de stockage de 4 Go + 64 Go et 6 Go + 128 Go. Le téléphone fonctionnera sous Android 11 avec One UI et disposera d’un système sur puce MediaTek Helio G85 octa-core.

