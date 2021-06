Samsung lancera les tablettes Android Galaxy Tab S7 FE et Tab A7 Lite en Inde le 18 juin

La Tab S7 FE est une version simplifiée de la Galaxy Tab S7 Plus, plus premium et plus chère.

Samsung lancera ses nouvelles tablettes Android économiques, Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite en Inde le 18 juin. Les deux appareils ont été lancés récemment au Royaume-Uni et Samsung a confirmé qu’il les amènerait sur plus de marchés assez tôt. Alors que la Galaxy Tab S7 FE est une Galaxy Tab S7 Plus édulcorée, la Tab A7 Lite est une Tab A7 plus abordable. Les deux appareils seront mis en vente en Inde à partir du 22 juin sur la boutique en ligne de Samsung et éventuellement sur d’autres sites Web de commerce électronique tiers.

La Tab S7 FE est une version simplifiée de la Galaxy Tab S7 Plus, plus premium et plus chère. Il serait intéressant de voir si Samsung apporte la variante 5G ou 4G en Inde. La page “me prévenir” sur la boutique en ligne Samsung ne fait pas mention du type de processeur ni de l’option de connectivité dans la variante indienne, nous devrons donc attendre et faire attention à celui-ci.

Lire aussi | Test du Samsung Galaxy S20 FE 5G : Plus de valeur que OnePlus 9

En parlant de spécifications, la Tab S7 FE a un écran de 12,4 pouces et une batterie de 10 090 mAh avec une charge rapide de 45 W similaire à la Tab S7 Plus. Le hic, c’est que l’écran de la Tab S7 FE 5G est LCD et qu’il atteint 60 Hz (la Tab S7 Plus a un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz) et que Samsung ne propose pas de chargeur rapide conforme dans la boîte.

Le modèle FE dispose également d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G édulcoré (le Tab S7 Plus est doté d’un SoC Snapdragon 865 Plus) et commence avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible). La Tab S7 FE 5G n’a qu’une seule caméra arrière de 8MP (double 13+5MP dans la Tab S7 Plus) et une caméra frontale de 5MP (8MP dans la Tab S7 Plus). Comme la Tab S7 Plus, son édition FE contient également un stylet S-Pen dans la boîte et prend en charge la combinaison de productivité Samsung DeX.

La Tab A7 Lite dispose quant à elle d’un écran TFT WXGA de 8,7 pouces et d’un processeur MediaTek Helio P22T. Il dispose d’une caméra arrière de 8MP et d’une caméra frontale de 2MP. Il dispose de deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos. La tablette est soutenue par une batterie de 5100 mAh et prend en charge une charge rapide de 15 W.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.