Samsung lancera son produit “ le plus puissant Galaxy ” le 28 avril lors de l’événement virtuel Unpacked 2021, les ordinateurs portables Galaxy Book sont attendus

Samsung Galaxy Unpacked 2021: Le géant des smartphones Samsung devrait organiser l’événement Galaxy Unpacked 2021 le 28 avril. L’annonce a été faite par la société mercredi. L’événement aura lieu virtuellement et devrait être diffusé en direct en ligne.Il s’agit du troisième événement Galaxy Unpacked organisé cette année. Les rumeurs courent selon lesquelles l’événement marquerait l’annonce de nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book et de certains Chromebooks de nouvelle génération, contrairement aux deux événements précédents de cette année où de nouveaux smartphones ont été annoncés. Cependant, les détails exacts de l’événement n’ont pas encore été officiellement partagés par le fabricant de Galaxy.

Événement Samsung Galaxy Unpacked 2021: horaires, diffusion en direct

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’événement devrait commencer à 19 h 30 IST le 28 avril et il serait retransmis en direct. Les téléspectateurs pourraient le voir en direct sur la chaîne YouTube de Samsung, ainsi que sur le site Samsung Newsroom.

Une vidéo teaser a été publiée par le géant des smartphones, qui laissait entrevoir l’annonce possible des appareils informatiques de nouvelle génération de la société. La «galaxie la plus puissante» est apparemment sur le point d’être dévoilée lors de l’événement, selon la bande-annonce vidéo.

Lancez les attentes lors de l’événement Samsung Galaxy Unpacked

Bien qu’aucun détail particulier sur ce «Galaxy le plus puissant» n’ait été partagé par Samsung, utilisant probablement le mystère pour garder les utilisateurs sur leurs gardes, on pense que la gamme d’ordinateurs portables de l’entreprise va être mise à jour. L’anticipation découle en partie du fait qu’avec la pandémie, la demande des utilisateurs s’est quelque peu déplacée des smartphones vers les tablettes et les ordinateurs.

Si l’on en croit les rumeurs, Samsung Galaxy Pro et Galaxy Book Pro 360 pourraient être les principaux modèles annoncés par la société lors de l’événement.

Il a été affirmé que les ordinateurs portables seraient disponibles en versions 13 et 15 pouces et seraient équipés de processeurs Intel Core de 11e génération. Les écrans AMOLED, la connectivité sans fil LTE et les ports Thunderbolt 4 font également partie des fonctionnalités attendues, ainsi que la prise en charge du stylet S Pen et une conception de charnière à 360 degrés dans le Galaxy Book Pro 360.

Samsung pourrait également lancer ses Chromebooks, également dans le contexte où les concurrents du segment des ordinateurs portables mettent également à niveau leurs portefeuilles de Chromebook en raison de la demande accrue d’ordinateurs portables ChromeOS abordables pendant la pandémie.

L’annonce d’Apple est venue juste après – comme juste un jour après – d’Apple annonçant son événement virtuel spécial “ Spring Loaded ” le 20 avril, où il pourrait probablement dévoiler de nouveaux modèles pour sa gamme d’iPad.

