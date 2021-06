Samsung, LG, Vizio et plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon Prime Day 2021 approche à grands pas et devrait apporter une série d’offres incroyables sur une vaste gamme de produits. Des écouteurs aux appareils Apple, il y a probablement un accord pour vos besoins. Mais nous nous attendons également à de bonnes offres télévisées – donc si vous recherchez les meilleures offres télévisées Prime Day, vous êtes au bon endroit.

Nous attendons des offres sur toutes sortes de téléviseurs différents, des téléviseurs économiques aux téléviseurs OLED haut de gamme. En d’autres termes, que vous n’ayez que quelques centaines de dollars à dépenser ou que vous soyez prêt à en perdre des milliers, il devrait y avoir quelque chose pour vous.

Bien sûr, il y a aussi beaucoup d’autres offres à considérer. Par exemple, nous nous attendons à d’excellentes offres d’appareils Prime Day Amazon, ainsi qu’à d’excellentes offres d’ordinateurs portables Prime Day. Nous attendons même des offres de cuisine Prime Day.

Lisez la suite, cependant, pour les meilleures offres Prime Day TV.

Quand est le Prime Day 2021?

L’événement Prime Day 2021 se déroulera en fait sur deux jours – les 21 et 22 juin. En d’autres termes, si vous ne trouvez pas l’offre parfaite le premier jour de Prime Day, cela vaut la peine de revenir le deuxième jour pour voir si quelque chose de mieux est apparu.

Quelles offres Prime Day TV sont attendues ?

Nous attendons toutes sortes d’offres Prime Day TV cette année. Des téléviseurs moins chers qui offrent toujours une qualité d’image solide, aux téléviseurs haut de gamme qui prennent en charge tous les derniers formats HDR et un système d’exploitation intelligent, il devrait y avoir quelque chose cette année pour vos besoins.

Certaines des meilleures offres concerneront peut-être les téléviseurs de moins de 1 000 $. Des marques comme Hisense, TCL et Vizio ont construit des téléviseurs incroyables pour le prix au cours des dernières années, ce qui permet d’obtenir facilement une excellente qualité d’image à un prix plus abordable. Non seulement cela, mais des marques comme Samsung et LG fabriquent également de solides téléviseurs économiques.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’écarter les bonnes affaires que nous devrions également obtenir dans le haut de gamme. Que vous recherchiez un téléviseur LG OLED ou un téléviseur Samsung QLED, il y aura probablement des offres à considérer lors de l’événement Prime Day.

Meilleures offres de télévision Prime Day

Vous n’avez pas nécessairement à attendre le Prime Day lui-même – vous pouvez également obtenir des offres télévisées incroyables avant l’événement. Nous mettrons constamment à jour cet article à mesure que nous nous dirigeons vers le Prime Day 2021, alors revenez souvent si vous recherchez cette offre parfaite.

Téléviseur 4K UHD Insignia de 43 pouces

Insignia n’est peut-être pas la marque de téléviseurs haut de gamme, mais ce téléviseur a encore beaucoup à offrir. le Téléviseur 4K Insignia de 43 pouces propose le logiciel Fire TV d’Amazon intégré pour l’intégration à Amazon, ainsi qu’une télécommande réduite et facile à utiliser, et à un prix avantageux.

Insignia NS-43DF710NA21 43 pouces Smart 4K UHD – Fire TV, sortie 2020

Téléviseur TCL série 4 de 43 pouces

TCL s’est imposé comme un acteur sérieux des téléviseurs économiques. le TCL série 4 Android TV y est intégré, ce qui signifie qu’il s’intègre parfaitement au reste de votre écosystème Google. Le téléviseur a également une résolution 4K et Google Chromecast, ce qui vous permet de diffuser facilement du contenu à partir de vos autres appareils.

TCL 43 pouces Classe 4 Série 4K UHD HDR Smart Android TV – 43S434, modèle 2021

Téléviseur Hisense R6 50 pouces

Hisense est un autre acteur de la télévision à petit budget de premier plan, et le Hisense R6 en est un parfait exemple. Le téléviseur est livré avec le système d’exploitation Roku Smart TV, avec une résolution 4K, une prise en charge de HDR10, HDR 10+ et Dolby Vision, et plus encore.

Hisense 50 pouces Classe R6090G Roku 4K UHD Smart TV avec compatibilité Alexa (50R6090G, mode 2020…

Téléviseur Hisense U8G ULED 55 pouces

Prêt à dépenser un peu plus pour un téléviseur Hisense encore meilleur ? le Hisense U8G prend en charge l’impressionnante technologie ULED de l’entreprise, créant une image lumineuse et dynamique en général. Vous bénéficierez également du système d’exploitation Android TV et d’un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz pour une expérience de jeu ultra fluide.

Hisense ULED Premium 55-Inch Class U8G Quantum Series Android 4K Smart TV avec Alexa Compatibil…

Téléviseur Samsung Q80A QLED 65 pouces

Samsung est un nom de premier plan dans les téléviseurs depuis des années, et le Samsung Q80A est un parfait exemple de pourquoi. Ce téléviseur intègre l’incroyable technologie QLED de Samsung, ce qui signifie qu’il offre des couleurs vives et des niveaux de noir profonds pour une expérience visuelle améliorée. Vous obtiendrez également le système d’exploitation Tizen de Samsung et Alexa intégrés directement au téléviseur.

SAMSUNG 65-Inch Class QLED Q80A Series – 4K UHD Direct Full Array Quantum HDR 12x Smart TV avec…

Téléviseur Vizio P-Series Quantum X 85 pouces

Vizio vient ensuite, et il a aussi de superbes téléviseurs. le Vizio P-Series Quantum X exploite la technologie des points quantiques pour une image incroyable, et ce téléviseur mesure 85 pouces – donc si vous avez un espace énorme pour un téléviseur, ce pourrait être la voie à suivre.

VIZIO 85 pouces P-Series – Quantum X 4K HDR Smart TV avec Apple AirPlay et Chromecast intégrés (P8…

Téléviseur Samsung Q70A QLED 85 pouces

Une autre option pour un énorme téléviseur est le Samsung Q70A, qui exploite également la technologie des points quantiques pour une expérience visuelle exceptionnelle. Le téléviseur est doté du système d’exploitation Tizen de Samsung, ainsi que de la prise en charge d’une gamme de formats HDR et d’Alexa intégrés.

SAMSUNG 85-Inch Class QLED Q70A Series – 4K UHD Quantum HDR Smart TV avec Alexa Intégré (QN85Q…

