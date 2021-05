Samsung manque l’existence du Galaxy S21 FE | La technologie

Samsung Mexico vient d’offrir la première référence officielle à l’existence du Galaxy S21 Fan Edition.

Dans le monde numérisé d’aujourd’hui et où la plupart des fuites révèlent déjà les futurs lancements de produits et les spécifications techniques d’appareils tels que les téléphones mobiles, il ne reste plus grand-chose à imaginer au moment de l’événement de lancement officiel, et il est probable qu’avec le Galaxy S21 Fan Edition la même chose se produit.

Ce n’est un secret pour personne que Samsung travaille sur le Galaxy S21 FE, non seulement parce que son prédécesseur a eu beaucoup de succès sur le marché, mais aussi parce que ses prétendus premiers rendus avec certaines de ses spécifications techniques avaient déjà été divulgués.

Mais ce à quoi personne ne pouvait s’attendre, c’est que Samsung lui-même, dans un oubli, ait non seulement révélé l’existence de l’appareil, mais aussi son nom officiel.

Au fur et à mesure qu’ils avancent des médias du Galaxy Club, ils ont pu localiser des références au Galaxy S21 FE sur le site officiel de Samsung Mexico, étant ainsi la première mention du nom du modèle provenant de la société sud-coréenne elle-même.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran fournie par Galaxy Club, le site Web de Samsung au Mexique a brièvement affiché le nom du Galaxy S21 FE dans une bannière située dans la zone droite de l’interface, et qu’en cliquant dessus, il ne dirigeait que vers une page de comparaison de la série Galaxy S21.

Ce que nous savons précédemment, c’est que ce modèle Fan Edition du Samsung Galaxy S21 pourrait avoir un écran de 6,4 pouces, légèrement plus haut que le 6,2 pouces vu sur le modèle régulier. Il y aura également un léger changement en ce qui concerne la conception du module de caméra arrière, qui cette fois dépasserait légèrement du corps.

Bien que ce supposé Samsung Galaxy S21 FE reprenne les principales caractéristiques techniques du Galaxy S21 apparu il y a quelques mois, la vérité est que pour offrir un prix de marché plus bas, il devra se passer de certaines fonctionnalités haut de gamme. Il y a des spéculations selon lesquelles les capteurs de la caméra arrière sont de qualité inférieure pour s’adapter à ce prix de marché inférieur.