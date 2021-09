Samsung met à jour la Galaxy Watch 4 avec un meilleur contrôle sur les fonctionnalités de santé

in

Le Samsung Galaxy Watch 4 n’est pas entre les mains des consommateurs depuis très longtemps, mais il reçoit déjà sa première mise à jour post-lancement. Bien que Samsung ne semble pas mettre en évidence de nouvelles fonctionnalités dans le journal des modifications, TizenHelp a remarqué des changements notables arrivant avec la mise à jour, qui atteint 305 Mo.

L’une des principales fonctionnalités est la possibilité d’arrêter la détection automatique de l’entraînement dans Samsung Health. C’est une fonctionnalité que possèdent bon nombre des meilleures montres intelligentes Android, mais elle peut utiliser une batterie précieuse, en particulier lorsqu’une montre mesure des promenades tranquilles que les utilisateurs peuvent ne pas vouloir suivre. La mise à jour ajoute une option pour annuler la détection avec l’ajout d’un bouton “X”.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La mise à jour ajoute également quelques améliorations aux mesures de calories pendant les exercices de cyclisme, en plus d’apporter des fonctionnalités Samsung Health à l’application de paramètres pour une meilleure gestion.

Une autre fonctionnalité utile est la possibilité d’ajouter des commandes de volume au panneau des paramètres rapides. One UI Watch sur la Galaxy Watch 4 comprend déjà des paramètres rapides robustes, qui peuvent s’étendre sur plusieurs pages. L’ajout de contrôles de volume devrait permettre aux utilisateurs de contrôler plus facilement leur contenu.

Enfin, la mise à jour s’accompagne de quelques améliorations de stabilité.

Ce n’est pas la première mise à jour de la Galaxy Watch 4, qui a déjà reçu une mise à jour préalable au lancement. Cependant, étant donné la cadence rapide, il semble que nous puissions nous attendre à un flux constant d’améliorations pour une montre intelligente déjà impressionnante, comme la nouvelle application WalkieTalkie.

Bien que nous n’ayons encore remarqué aucune mise à jour, TizenHelp note que la version du firmware R890XXU1BUH9/R890OXM1BUH9 devrait être déployée pour les utilisateurs aux États-Unis et en Europe. Faites-nous savoir si vous avez remarqué quelque chose sur votre nouvelle et brillante Galaxy Watch 4.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

en parlant de pliables

Microsoft annonce l’événement Surface de septembre, pourrait dévoiler Surface Duo 2

Un prochain événement Microsoft dévoilera le dernier matériel de Surface, tel que le Surface Duo 2. D’autres technologies comme la Surface Pro 8 et la Surface Go 3 devraient également apparaître. Voici tout ce que nous savons sur le prochain événement de Microsoft et sa nouvelle tablette pliante.