Samsung

Samsung met à jour les smartphones Galaxy avec une nouvelle prise en charge des portefeuilles matériels cryptographiques

Le géant de la technologie Samsung Electronics a permis aux propriétaires de smartphones Galaxy de sécuriser plus facilement leurs crypto-monnaies sur le téléphone.

Dans une nouvelle annonce, la société a révélé qu’elle avait mis à jour les téléphones Samsung Galaxy pour permettre aux utilisateurs de connecter leur portefeuille crypto Samsung à des portefeuilles matériels tiers.

Les utilisateurs de Samsung Galaxy bénéficient d’une mise à niveau cryptographique

Selon Samsung, la mise à jour permettra aux utilisateurs de blockchain d’importer facilement leurs actifs numériques de leurs portefeuilles matériels vers leur portefeuille Samsung.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent facilement accéder et traiter facilement les transactions cryptographiques sur leurs smartphones Galaxy.

Les portefeuilles matériels pouvant être connectés aux smartphones Galaxy incluent les options populaires Ledger Nano S et Nano X.

En outre, les utilisateurs de Samsung Blockchain Wallet recevront un fil d’actualité dédié sur les dernières tendances en matière de crypto-monnaie.

Les utilisateurs de Samsung Galaxy pourront également explorer des applications décentralisées (DApps) sur la plate-forme. Il y a environ 40 Dapps actuellement sur la plate-forme. Le géant asiatique a appelé plus de développeurs à créer plus de DApps qui génèrent, stockent et gèrent facilement les comptes blockchain.

Samsung intensifie sa participation à la cryptographie

La première entrée de Samsung dans le secteur de la blockchain a eu lieu après le lancement de son smartphone Galaxy S10 en 2019.

La société de technologie a introduit le magasin de clés et le portefeuille Samsung Blockchain pour permettre la sécurisation des clés privées de crypto-monnaie via un stockage crypté.

Samsung utilise sa plate-forme de sécurité Samsung Knox de niveau militaire pour sécuriser le portefeuille, qui n’est accessible qu’à l’aide du code PIN ou de l’empreinte digitale du propriétaire de l’actif.

Avec cette nouvelle initiative, Samsung a renforcé sa position de mettre le pouvoir de la crypto-monnaie et de la blockchain entre les mains des gens.

Depuis son incursion dans la crypto, Samsung a étendu sa prise en charge de nombreuses crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, Tron, Klaytn et Stellar. Il offre également une fonction d’achat où les utilisateurs peuvent acheter et vendre de la crypto-monnaie via l’intégration avec Gemini.

Cette intégration Gemini sur le portefeuille Samsung a été intégrée en 2020 dans le cadre des efforts de la société pour aider à mettre la cryptographie à portée de main des utilisateurs du portefeuille Samsung Blockchain aux États-Unis et au Canada.

Pendant ce temps, Samsung n’est pas le seul fournisseur de téléphonie à avoir plongé dans la crypto. Le fabricant technologique taïwanais HTC a été l’un des premiers à commercialiser avec l’annonce en 2018 que son smartphone Exodus 1 serait en mesure de stocker BTC et Ether de manière native.

En 2020, HTC s’est associé à Mida Labs pour utiliser son application DeMiner sur le modèle Exodus 1S afin de permettre aux utilisateurs de son téléphone blockchain Exodus d’exploiter la crypto-monnaie.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.