Samsung met la touche finale à One UI 4 pour le Galaxy Note20

Dans le cadre de ses efforts pour amener Android 12 sur ses smartphones plus rapidement que tout autre OEM non nommé Google, Samsung a lancé le programme bêta One UI 4 pour la série Galaxy Note20 à la mi-novembre. La société publie la quatrième version bêta pour le Galaxy Note20 et le Galaxy Note20 Ultra, suggérant que la mise à jour stable pourrait être presque là.

La mise à jour précédente a corrigé de nombreux bugs, notamment des problèmes d’épuisement de la batterie et le capteur d’empreintes digitales ne fonctionnant pas correctement. La quatrième version bêta suit la même tendance, apportant une pléthore de corrections de bogues aux appareils, dont une où les liens ne s’ouvraient pas dans des applications comme Instagram et Facebook et une autre qui voyait les appareils démarrer en mode sans échec ou entrer en mode de récupération après la mise à jour.

Si vous utilisez actuellement One UI 4 beta 3, vous devriez vous attendre à recevoir bientôt la nouvelle OTA. Gardez à l’esprit que la mise à jour n’est actuellement en ligne que pour les utilisateurs de Galaxy Note20 et Note20 Ultra en Corée du Sud. Cependant, les utilisateurs internationaux devraient l’obtenir dans les prochains jours. Vous pouvez le vérifier manuellement en naviguant dans Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer.

Si vous possédez un Note20 ou Note20 Ultra et que vous souhaitez essayer One UI 4 basé sur Android 12, rendez-vous sur l’application Samsung Members pour vous inscrire au programme bêta. Assurez-vous simplement que ce n’est pas votre pilote quotidien, car la version bêta peut contenir des bogues. Même si vous n’avez pas de Note20, Samsung teste également One UI 4 sur plusieurs autres flagships, dont le Galaxy S10, le Galaxy Note10, le Galaxy S20 et ses pliables, le Galaxy Z Flip3 et le Z Fold3.

