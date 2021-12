Samsung met un frein à la mise à jour d’Android 12 et One UI 4.0 en raison d’une série de problèmes | La technologie

La mise à jour vers Android 12 avec One UI 4 sur les appareils Samsung compatibles a été retirée en raison d’un problème d’incompatibilité avec les services Google.

Avoir le mobile toujours à jour est quelque chose d’essentiel pour tout utilisateur. Et, est-ce que, ayant la dernière version du système d’exploitation de Google, nous avons accès à toutes les améliorations et ajouts qui viennent avec cette nouvelle version du logiciel. Ce qui se passe, c’est que de nombreux fabricants ont une couche de personnalisation.

Cette couche de personnalisation a tendance à reposer sur Android et n’ajoute souvent pas grand-chose à l’ensemble du logiciel. Dans le cas de Samsung, cette couche s’appelle One UI et pour de nombreux utilisateurs, c’est l’une des couches de personnalisation les plus complètes qui existent, tandis que pour d’autres, il lui manque des ajouts.

Indépendamment de l’avis de chacun, ce qui est remarquable, c’est que Samsung s’en sort très bien ces derniers temps en termes de mises à jour. Ce qui se passe, c’est qu’il semble que la précipitation soit mauvaise et ce qui s’est passé, c’est que la mise à jour vers One UI 4 et Android 12 a dû s’arrêter en raison de quelques erreurs.

La mesure que Samsung a prise a été d’arrêter la mise à jour vers Android 12 et One UI 4. Cet arrêt dans la mise à jour permettra d’identifier l’erreur de la meilleure des manières. Cette version d’Android et One UI étaient disponibles pour la famille Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3.

Ce que l’on sait de l’erreur, c’est que certains des terminaux mis à jour vers Android 12 et One UI 4 ont commencé à rencontrer des problèmes lors de l’utilisation de Google Play. Le problème n’est pas précisément connu, mais ce qui a été constaté, c’est que les terminaux présentaient une incompatibilité avec cette fonctionnalité de Google.

Pour le moment, il est préférable d’attendre que Samsung lance à nouveau la mise à jour de ses appareils, bien que cela puisse prendre un certain temps. Bien sûr, si vous avez effectué une mise à jour et que vos mobiles commencent à poser problème ; Il est préférable de trouver un moyen de revenir à la version précédente d’Android.