Samsung montre dans une vidéo son premier écran extensible qui redéfinit complètement la 3D | La technologie

Samsung a été capable de créer une technologie d’affichage qui peut être étirée et transformée en créant l’illusion d’une représentation 3D mais en utilisant du contenu 2D.

Les paravents sont l’avenir, mais ils commencent aussi à être présents dans le créneau de ces personnes sur le dernier marché d’avant-garde.

Mais tout en ralentissant le processus de fabrication pour rendre ces appareils beaucoup plus abordables pour le grand public, Samsung est toujours en avance sur le reste des acteurs technologiques. et il semble qu’il fonctionne déjà sur les écrans extensibles, et a récemment fait une démonstration lors de l’événement Global Tech Corée 2021.

Samsung s’investit pleinement dans les écrans et est déjà l’un des principaux acteurs technologiques en matière d’appareils pliables, mais il pourrait aussi l’être à court terme dans les écrans extensibles.

Maintenant, ils ont montré un nouveau projet sous forme d’écrans OLED extensibles. Ce n’est pas la première fois que Samsung montre cette technologie, puisqu’il a déjà osé ​​en 2017 où ils ont promu un prototype d’écran de 9,1 pouces qui pourrait être monté sur des surfaces tridimensionnelles et également plié et roulé, voire le pousser sans perdre la capacité de afficher une image claire.

Selon un rapport d’ET News, via Techspot, Samsung Display a de nouveau montré cette technologie mais sous un nouveau prototype d’écran de 13 pouces capable de s’étirer et de se transformer d’une manière qui semble créer l’illusion d’une représentation 3D. en utilisant du contenu 2D.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo de l’actualité, il semble que la colonne de lave semble monter et descendre sous nos yeux offrant un mouvement très réaliste.

Il semble que Samsung ait beaucoup avancé dans cette technologie dans des écrans qui semblent pouvoir s’étirer mais aussi créer une sensation 3D unique. Les premières applications qui pourraient bénéficier de cette technologie sont les wearables et même les vêtements intelligents, et nous verrons ce qui se passera avec les futurs téléphones portables.