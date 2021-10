Samsung montre en vidéo les tests de résistance difficiles que doivent passer les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 | La technologie

Samsung a décidé de montrer au monde tous les tests que doivent subir ses appareils pliables avant d’être mis sur le marché et l’a fait en publiant une vidéo dans laquelle on apprécie une salle de torture dans laquelle le Samsung Galaxy Z Flip 3 et le Samsung Galaxy Z Flip 3 sont condamnés. Galaxy Z Fold 3.

Les téléphones à clapet ne sont plus exposés. Elles sont passées d’une présence en vitrine à une intégration dans la poche des utilisateurs. Oui, c’est vrai qu’ils sont encore un produit pour quelques-uns.

Et, est-ce que le prix est prohibitif pour de nombreux utilisateurs, mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent déjà être achetés. Les détracteurs de ce type d’équipement mettent en avant le manque de résistance d’un appareil intégrant des pièces mobiles.

Mobile pliable dernière génération avec un écran AMOLED externe de 6,2″ et un écran AMOLED interne de 7,6″ dans des capacités de 256 Go et 512 Go.

Ce qui se passe, c’est qu’avant qu’un terminal pliable ne soit lancé sur le marché, il doit passer par une série de tests pour vérifier sa résistance. Ceux de Samsung ont décidé de montrer tous les tests qu’ils ont à passer.

La vidéo mise en ligne par la firme sud-coréenne montre les équipes dans différentes caméras et tests. La première chambre vise à vérifier la résistance aux éléments environnementaux, tandis que la seconde immerge les appareils dans un réservoir d’eau..

En réussissant ces tests, nous trouvons un bras mécanique conçu pour vérifier la réponse tactile de l’écran du Samsung Galaxy Z Fold 3 avec le S Pen. Le bras mécanique est calibré et automatisé pour réaliser des lignes continues.

Un autre test, en fait, d’une grande importance est celui qui a la charnière comme protagoniste. Dans ce test, le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy Z Flip 3 sont pliés et dépliés en continu.

Smartphone avec un écran pliable AMOLED vertical de 6,7″, processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM et des capacités de 128 Go ou 256 Go.

Les tests sont répétés pendant de longues journées pour trouver un type de défaillance de construction, puis pour confirmer les certifications qui composent ces équipements, telles que la résistance à l’eau.

La vidéo est assez illustrative et montre tout ce qu’un téléphone pliable doit traverser avant d’être mis sur le marché, mais cela ne veut pas dire qu’il est indestructible. Des accidents arrivent, donc si vous en avez acheté un, il est préférable de toujours le traiter avec soin.