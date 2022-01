Samsung montre tout ce qu’il a préparé pour les téléphones pliables et il existe des designs complètement futuristes | La technologie

Dans le cadre du CES de Las Vegas en 2022, les Samsung ont montré tous les progrès qu’ils ont réalisés ces derniers mois dans le domaine des écrans pliants.

L’avenir de la téléphonie mobile est dans les écrans pliants ou, du moins, c’est ce que croit une certaine entreprise sud-coréenne. Et, est-ce que Samsung a parié depuis le début sur des appareils avec des écrans pliants, ayant déjà quelques générations derrière nous.

Pour comprendre les téléphones pliables, il faut prendre en compte le format, c’est presque le point clé de ce type d’appareil. Il y a ceux qui se plient en deux horizontalement pour devenir une version plus compacte, tandis qu’il y a aussi ceux qui se plient verticalement et prétendent être des tablettes.

Mais existe-t-il d’autres formats ? La vérité est que, pour le moment, non. De nombreux fabricants envisagent de lancer des appareils avec écrans pliants, mais ils ne sont pas encore devenus une réalité. Samsung dispose de la puissance de production nécessaire pour lancer des appareils de différents formats.

Cette puissance a été démontrée au CES de Las Vegas en 2022 et, c’est que la firme sud-coréenne a montré tout ce qu’elle a préparé. Les appareils que vous avez présentés ne sont pas prêts pour les marchés, mais il convient de noter qu’ils sont tout à fait fonctionnels pour les prototypes.

Ce qui a le plus attiré l’attention c’est un appareil qui peut se replier en deux pour offrir un grand écran, on en trouve aussi un qui s’apparente à un ordinateur portable où tout est écran. ETLe troisième est un appareil avec un paravent qui entoure l’ensemble de l’équipement, il s’agit d’un haut-parleur.

Cette démonstration de puissance de Samsung est intéressante au niveau de ce qu’ils peuvent faire à l’avenir. Il est clair qu’ils ne vont pas lancer ces terminaux maintenant, mais cela nous donne une idée du chemin que peut prendre l’entreprise en termes de dispositifs de pliage et de leurs différents types.