Samsung MWC 2021 : comment regarder et ce que l’on s’attend à voir

Le MWC approche à grands pas, et bien qu’il n’ait pas lieu à l’heure prévue – c’est fin février, par tradition – nous attendons toujours de grandes annonces de Samsung et d’autres sociétés. Nous avons intégré la vidéo ci-dessous, mais vous pouvez également cliquer sur le titre de la vidéo YouTube pour l’ouvrir dans une fenêtre séparée si vous préférez. L’événement Samsung MWC 2021 commence aujourd’hui, le 28 juin, à 19h15 CET / 13h15 EDT / 02h15 KST.

Nous nous attendons à voir le tout nouveau système d’exploitation Wear que Google a annoncé lors de la Google I/O 2021 en mai. Google ne nous a pas beaucoup parlé du nouveau système d’exploitation à l’époque, mais nous savons qu’il s’agit d’une coentreprise entre Samsung et Google pour mieux façonner l’avenir des appareils portables. C’est également la première fois que nous voyons Samsung et Google se réunir dans l’espace des wearables de cette manière depuis le lancement original d’Android Wear et du Samsung Gear Live.

Samsung indique également sur sa page officielle MWC qu’il discutera de la façon dont la sécurité des appareils est plus importante que jamais et partagera les dernières améliorations de sécurité pour ses appareils connectés.

Il est également possible que nous puissions voir la Galaxy Watch 4 aujourd’hui, bien qu’il soit plus probable que Samsung garde ce dévoilement pour une date ultérieure lorsqu’il dévoilera le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Il ne fait aucun doute que ce sera l’une des meilleures montres intelligentes lors de son lancement final, car elle apportera un nouveau matériel et un tout nouveau système d’exploitation.