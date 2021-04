Samsung n’a pas de surprise de téléphone pliable prévue pour 2021 – .

Samsung n’est pas la seule entreprise à fabriquer des smartphones pliables, mais c’est certainement le principal acteur. Huawei, Motorola et Xiaomi ont déjà lancé ou dévoilé leurs propres appareils pliables, et Lenovo a fabriqué un ordinateur portable pliable. D’autres fabricants de smartphones ont lancé des combinés à double écran (Microsoft et LG), des téléphones enroulables (Oppo et LG) et ont présenté leurs propres concepts pliables.

Mais Samsung a été le premier fabricant de smartphones grand public à révéler un combiné pliable et le premier à lancer deux facteurs de forme différents. Plusieurs rapports affirment que Samsung souhaite augmenter considérablement les ventes de téléphones pliables. Ses récentes initiatives montrent que la société cherche à rendre les téléphones pliables plus abordables pour les acheteurs intéressés. Mais une nouvelle rumeur indique que Samsung n’a pas de surprises pliables passionnantes en réserve pour 2021.

Top Deal du jour L’accord fou d’Amazon vous permet d’obtenir des ampoules intelligentes LED de couleur Sylvania pour seulement 7 $ chacune! Prix ​​courant: 34,99 $ Prix: 27,99 $ Vous économisez: 7,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Samsung a déclaré il y a quelques semaines que la crise actuelle des puces pourrait le forcer à annuler le Galaxy Note 21 de cette année. Mais la pénurie de puces pourrait vraiment être la «tempête parfaite» pour que Samsung tue la ligne Note sans trop de questions. Diverses rumeurs prétendaient dans le passé que la marque Note était en train de mourir et pourrait être remplacée par des pliables.

Samsung n’a annoncé aucun nouvel appareil pliable cette année, choisissant à la place d’offrir de longues périodes d’essai pour les Galaxy Z Flip et Z Fold 2. Nous nous attendions à ce que le nouveau Z Flip 2 soit lancé au premier semestre de l’année, avec le Pliez 3 en Z pour la seconde moitié.

Selon SamMobile, les deux téléphones arrivent cette année et seront lancés tous les deux au second semestre 2021. Mais Samsung ne dévoilera pas un troisième format pliable cette année ou un Galaxy Z Fold moins cher.

Samsung a une abondance de brevets de conception pour les appareils pliables, dont un qui montre un combiné double pliable qui comporterait deux charnières et trois côtés d’affichage. Samsung a également breveté une conception de tablette pliable. Comme toujours avec la documentation sur les brevets, les innovations technologiques que les entreprises souhaitent protéger ne sont pas toujours utilisées dans des produits commerciaux.

Une autre rumeur disait il y a quelques mois que Samsung travaillait également pour une version plus excitante du Galaxy Z Fold. La variante «Lite» aiderait Samsung à réduire le prix d’entrée du combiné et à attirer plus d’acheteurs qui ne sont pas à l’aise de payer près de 2 000 $ pour un Fold haut de gamme. Le Lite serait lancé parallèlement à la mise à niveau plus chère du Z Fold.

Cela ne semble pas être le cas. Mais Samsung n’a peut-être même pas besoin d’une version Lite de ses pliables. En introduisant de nouveaux modèles, il pourrait baisser les prix des Z Flip et Z Fold 2. Samsung a déjà réduit le prix du Z Fold 2 il y a quelques jours, lorsqu’il a lancé une promotion d’essai prolongée au Royaume-Uni – une promotion similaire était disponible aux acheteurs américains jusqu’à il y a quelques jours. De cette façon, il pourrait vendre des produits pliables plus abordables aux côtés des tout nouveaux modèles, dont le prix serait probablement compris entre 1500 et 2000 dollars. L’arrivée du premier pliable de Xiaomi aidera à cet égard, car le fabricant chinois de smartphones a un prix très agressif pour son pliable haut de gamme, ce qui mettra une pression supplémentaire sur Samsung.

Cela dit, SamMobile ne dit pas quand Samsung lancera ses combinés pliables 2021. Le scénario le plus probable est que Samsung organise un événement Unpacked en août, qui aurait été la conférence de presse traditionnelle de la nouvelle Note.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.