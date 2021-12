Samsung officialise sa nouvelle Galaxy Tab A8 : écran 10,5 pouces et batterie 7 040 mAh | La technologie

La tablette d’entrée de gamme de Samsung se renouvelle avec un modèle plus grand, plus puissant et mieux préparé pour gérer toutes sortes d’usages quel que soit l’utilisateur. C’est la nouvelle tablette économique de l’entreprise coréenne.

Bien que nous ne puissions pas le croire, les tablettes ont toujours un marché aujourd’hui. Très exigeant de la part des enfants, qui ont généralement leur première approche du monde numérique à travers eux, et aussi très utilisé par les personnes âgées pour regarder des vidéos et lire l’actualité.

Dans les deux cas, la plus grande taille d’écran est la clé du succès sur mobile. Mais ne vous y trompez pas, le reste des utilisateurs continue de profiter d’une bonne tablette lorsqu’il s’agit de regarder Netflix, de mettre une vidéo YouTube ou de jouer à Clash Royale. Mieux à 10 pouces qu’à 6″, non ?

Et bien, alors que Samsung est déterminé à remporter la bataille dans ce secteur, la firme coréenne vient d’annoncer la Galaxy Tab A8. Voici ses spécifications techniques :

Galaxy Tab A8Dimensions et poids246,89 x 161,9 x 6,9 mm | 508 grÉcran TFT | 10,5 pouces | Résolution WUXGA (1920 × 1200 pixels) Processeur Octa-Core 2 GHz Système d’exploitation Android 11 Appareils photo Principal : 8 mégapixels AF | Avant : 5 mégapixels de RAM et stockage 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage interne | 4 Go de RAM avec 64/128 Go de stockage interne | microSD jusqu’à 1 To Batterie7 040 mAh | Connectivité 15W5G à charge rapide | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Bluetooth 5 0 | USB Type C 3.2 Gen1 | GPS + GLONASS, Beidou, GalileoSoundEnceintes stéréo | Dolby Atmos

Comme vous pouvez le voir, nous sommes face à une tablette assez complète, qui peut faire la guerre dans le milieu de gamme classique, sans prétentions majeures.

Pour souligner nous aurions l’écran 10,5 pouces avec dalle TFT et résolution 1920×1200 px Cela ne donnera pas la meilleure expérience audiovisuelle, mais cela peut suffire pour profiter de certaines vidéos et jeux.

Quant au processeur, c’est un mystère, car même Samsung lui-même ne nous sort aucun doute, nous disant seulement qu’il est un Octa-Core 2 GHz, ce qui signifie qu’il pourrait s’agir de n’importe quel SoC de milieu de gamme de 2018 à ici.

On ne sait pas si ce sera un MediaTek ou un Exynos, seulement ça il est 10% plus puissant que son prédécesseur, ce qui n’indique pas trop.

La batterie de 7 040 mAh est accompagnée d’une charge rapide de 15 W qui, malheureusement, n’est pas standard puisque le chargeur qui l’accompagne n’est pas une charge rapide mais seulement 7,75 W.

Pour souligner que la tablette sera livrée avec la norme sonore Dolby Atmos très à la mode, ce qui est possible grâce à ses différentes enceintes stéréo.

La tablette sera mise en vente fin décembre en Espagne et le prix n’a pas encore été rendu public, seulement cela dépendra du marché où elle sortira. Dès que nous aurons plus d’informations, nous mettrons à jour les nouvelles.