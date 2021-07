Samsung offre des aperçus du Galaxy Z Fold 3 et de la Watch 4 dans une vidéo promotionnelle

in

TL;DR

Samsung a offert de brèves vues du Galaxy Z Fold 3 et de la Galaxy Watch 4 Classic dans un clip promotionnel. Les deux s’alignent sur des rumeurs antérieures, y compris le nouveau réseau de caméras du Z Fold 3. La société pourrait présenter les deux appareils lors d’un événement Unpacked le 11 août.

Ce n’est qu’une brève apparition (à environ 56 secondes), mais cela en dit long sur les deux gadgets. Le Galaxy Z Fold 3 et le Watch 4 Classic s’alignent tous deux sur les rumeurs précédentes, y compris le réseau de caméras arrière plus mince du téléphone pliable et le design raffiné du portable.

Vous ne voyez pas le logiciel sur le Z Fold 3 ou le Watch 4 Classic, bien que la smartwatch soit censée utiliser le skin One UI Watch au-dessus de Wear OS.

Voir également: Les meilleurs téléphones Samsung

Ne vous attendez pas à une révélation complète ou à des surprises agréables. Le coup d’œil du Z Fold 3 ne confirme ni n’infirme la caméra selfie sous l’écran, tandis que l’écran Watch 4 ne s’allume jamais. Et qu’on le veuille ou non, le pli d’affichage que vous avez vu dans le Z Fold 2 et les pliables Samsung antérieurs est toujours présent – la société n’a pas encore surmonté cette limitation technologique.

Il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une allumeuse intentionnelle de la part de Samsung. La société veut sans aucun doute beaucoup de battage publicitaire pour son prochain événement Unpacked, qui aurait lieu le 11 août, mais cela aurait pu être un aperçu par inadvertance. Les employés techniques « dogfood » ont régulièrement recours à des produits de pré-sortie pour détecter les problèmes potentiels, et Samsung pourrait les avoir capturés par inadvertance devant la caméra. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucun doute sur ce que Samsung a en réserve – il s’agit simplement de savoir quand l’entreprise est prête à partager tous les détails.