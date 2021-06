Samsung One UI 3.0 & 3.1 (Android 11) : date de sortie, téléphones éligibles, nouvelles fonctionnalités et plus encore !

One UI 3.0 – l’interface personnalisée de Samsung pour Android 11 – est ici. Avec la plupart de ses téléphones 2020 recevant maintenant la mise à jour, Samsung est en bonne voie avec son processus de mise à jour pour le nouveau logiciel. La version stable a fait son chemin vers les Galaxy S20, Note 20, S10, Note 10 et des dizaines d’autres téléphones Samsung, et elle a également atterri sur des tablettes.

One UI 3.0 est livré avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes, des ajustements subtils de l’interface utilisateur et des optimisations à tous les niveaux. Voici ce que vous devez savoir sur la mise à jour One UI 3.0, la liste des téléphones éligibles qui reçoivent la mise à jour stable et quand vous obtiendrez la mise à jour OTA stable sur votre téléphone Galaxy. Avec la série Galaxy S21 offrant One UI 3.1 prête à l’emploi, Samsung met cette version particulière à la disposition de ses anciens produits phares, alors voyons également ce que One UI 3.1 apporte à la table.

Si vous avez acheté un téléphone Galaxy au cours des deux dernières années, il est probable que vous obtiendrez une mise à jour vers One UI 3.0 ou 3.1. Cela inclut non seulement les appareils phares, mais également tous les téléphones Android bon marché de Samsung.

Le 2 décembre 2020, nous avons commencé à voir le premier filet de One UI 3.0 se diriger vers les appareils avec le Galaxy S20 sur Verizon recevant la mise à jour. Un jour plus tard, le 3 décembre, Samsung a annoncé que One UI 3.0 était déployé à l’échelle mondiale sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra aux États-Unis, en Corée et sur certains marchés mondiaux.

Le 8 décembre, les versions T-Mobile de la série Galaxy S20 ont commencé à recevoir la mise à jour stable One UI 3.0. Comme pour les autres combinés Galaxy, la série Note 20, la série S10 et les pliables seront les prochains avec une mise à jour en janvier. À partir de mars, nous verrons One UI 3.0 commencer à faire son chemin vers les téléphones des séries Galaxy A et Galaxy M.

À partir du 14 décembre, le Galaxy Note 20 a commencé à recevoir la mise à jour stable One UI 3.0. Le déploiement démarre avec les modèles AT&T du Note 20, mais devrait bientôt faire son chemin vers d’autres variantes et appareils déverrouillés.

Le 22 décembre, Samsung a commencé à fournir la mise à jour One UI 3.0 au Galaxy S10 Lite, aux modèles Note 20 déverrouillés aux États-Unis et au Galaxy Z Flip 5G pliable.

À partir du 23 décembre, la mise à jour a commencé à être déployée sur les Galaxy A51 et M31 de milieu de gamme, le déploiement commençant en Inde et en Corée. À partir du 27 décembre, Samsung a lancé la mise à jour stable pour le Note 10 et le Note 10+ aux États-Unis

Le 4 janvier, Samsung a lancé la mise à jour One UI 3.0 vers les S10 et S10 Lite aux États-Unis. À partir du 6 janvier, la version stable de One UI 3.0 a commencé à être déployée sur les Galaxy S20 FE et Note 20 Ultra en Inde, avec le lancement de Samsung. la mise à jour pour les modèles Exynos également.

À partir du 18 janvier, Samsung a lancé la mise à jour One UI 3.1 vers la Galaxy Tab S7, la première tablette de son portefeuille à passer à Android 11. Samsung a également commencé à déployer la mise à jour One UI 3.0 sur les téléphones Galaxy S10 en Inde à partir du 20 janvier. .

Tout au long du mois de février, Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 3.1 sur ses anciens téléphones au lieu de One UI 3.0. Le Galaxy Note 10 Lite, la Tab S6 et le Galaxy A71 ont tous reçu la version stable de One UI 3.1 basée sur Android 11 au lieu de One UI 3.0, et c’est formidable à voir.

Tout au long du mois de mars, Samsung a livré la mise à jour One UI 3.1 à ses produits phares 2020 et 2019 dans le monde entier. Le Galaxy S10, le Note 10 et les Galaxy Fold 5G et S20 de l’année dernière sont tous passés à One UI 3.1 avec le Galaxy Tab S6. Samsung a également prêté attention au Galaxy A71 de milieu de gamme, en déployant la mise à jour sur la plupart des marchés mondiaux, et aux Galaxy M51 et M31 axés sur le budget.

À partir du 15 mars, la mise à jour One UI 3.1 a été déployée sur les Galaxy A50 et A50 sur la plupart des marchés asiatiques. La Tab S6 Lite a également commencé à recevoir la mise à jour stable, avec le Galaxy A70.

À partir du 1er mai, T-Mobile a commencé à déployer la version stable de One UI 3.1 sur sa version des Galaxy S10 et S10+. Les modèles déverrouillés ont reçu la mise à jour au début de l’année, mais il est bon de voir que les modèles de support passent également à la dernière version de One UI 3.1, bien qu’un peu plus tard que d’habitude.

À partir du 3 mai, Samsung a déployé la mise à jour One UI 3.1 sur les modèles d’entrée de gamme et économiques de la série Galaxy A. Les Galaxy A01, A21, A21s, A51 et A71 ont commencé à recevoir la version stable dans la plupart des régions du monde.

Samsung a poursuivi le déploiement des appareils Galaxy A et M et des tablettes plus anciennes tout au long du mois de mai, les Galaxy A02, A30, M11 et Tab S5e passant à One UI 3.1.

À ce stade, Samsung est bien en avance sur son calendrier de mise à jour. Voici la feuille de route complète de One UI 3.0/3.1 :

décembre 2020

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra

Janvier 2021

Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 Ultra Galaxy S20 FE Galaxy Z Fold 2 Galaxy Z Flip Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10 Lite

Février 2021

Mars 2021

Galaxy Note 10 Lite Galaxy Tab S7 Galaxy A51 Galaxy M31 Galaxy M30s Galaxy M21

avril 2021

Mai 2021

Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6 Lite Galaxy A80 Galaxy A71 Galaxy A70 Galaxy A31 Galaxy A21s

juin 2021

Galaxy Tab A Galaxy A11 Galaxy A01 Galaxy A01 Core Galaxy M11

juillet 2021

Galaxy Tab S5e Galaxy A30

Août 2021

Galaxy Tab Active Pro Galaxy Tab A 10.1 Galaxy A30s Galaxy A20s Galaxy A20 Galaxy A10s Galaxy A10

Quoi de neuf dans One UI 3.0 ?

Samsung n’apporte pas beaucoup de modifications à la conception de One UI 3.0, avec une esthétique globale similaire à One UI 2.5. Cela dit, il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment la possibilité d’appuyer longuement sur une application pour voir tous les widgets associés et les ajouter à l’écran d’accueil, et un double geste n’importe où sur l’écran d’accueil pour éteindre l’écran.

One UI 3.0 obtient également la vue Conversations qui a fait ses débuts dans Android 11, et le lecteur multimédia persistant. Vous bénéficiez également de meilleurs contrôles de mise au point automatique et d’exposition dans l’appareil photo, la possibilité de personnaliser l’écran d’appel avec vos propres photos et vidéos, les tendances d’utilisation des appareils dans Digital Wellbeing et de nombreuses nouvelles routines Bixby.

Le journal des modifications One UI 3.0 nous donne un aperçu détaillé de tous les nouveaux ajouts, y compris les modifications apportées à l’écran de verrouillage, à l’accessibilité, à DeX, à Samsung Internet, etc. Il y a une tonne de petits ajouts qui rendent la peau de Samsung encore meilleure.

Voici le changelog complet :

Écran d’accueil

Touchez et maintenez une application pour ajouter un widget associé Éteignez l’écran en appuyant deux fois sur une zone vide de l’écran d’accueil. Vous pouvez l’activer dans Paramètres > Fonctionnalités avancées > – Mouvements et gestes.

Écran verrouillé

L’écran de verrouillage dynamique comporte désormais plus de catégories et vous pouvez en sélectionner plusieurs. Les widgets de l’écran de verrouillage sont améliorés.

Panneau rapide

Consultez vos conversations et vos médias plus facilement dans leurs propres sections lorsque vous faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran.

AOD

Les widgets Always On Display ont été améliorés.

Accessibilité

Accédez rapidement aux paramètres d’accessibilité les plus importants lors de la configuration de l’appareil. – Obtenez des fonctionnalités d’accessibilité recommandées en fonction de ce que vous utilisez. Définissez le raccourci Accessibilité plus facilement dans les paramètres. Les détecteurs de son fonctionnent désormais avec vos appareils SmartThings tels que les téléviseurs et les lumières pour vous donner plus de visibilité

Clavier Samsung

Vous pouvez trouver plus facilement les paramètres du clavier sous Gestion générale dans Paramètres, et les paramètres ont été réorganisés pour mettre les plus importants en premier.

Samsung DeX

Vous pouvez désormais vous connecter sans fil aux téléviseurs pris en charge. Les nouveaux multi-gestes du pavé tactile vous permettent de modifier plus facilement le zoom de l’écran et la taille de la police.

l’Internet

Ajout de la possibilité d’empêcher les sites Web de vous rediriger lorsque vous appuyez sur le bouton Retour. – Ajout d’avertissements et d’options de blocage pour les sites Web qui affichent trop de fenêtres contextuelles ou de notifications. Menus réorganisés pour rendre les choses plus faciles à trouver. – Ajout de plusieurs nouveaux modules complémentaires, dont un qui traduit des sites Web. Ajout d’une option pour masquer la barre d’état pour une expérience de navigation plus immersive. Augmentation du nombre maximum d’onglets ouverts à 99. Ajout de la possibilité de verrouiller et de réorganiser les onglets. Conception améliorée de la barre d’onglets qui est désormais prise en charge sur tous les appareils. Fin de la prise en charge du panneau de bord Internet Samsung.

Contacts et téléphone

Ajout d’une option pour vous aider à supprimer rapidement les contacts en double. Amélioration de l’expérience de recherche.

Arrière-plan du téléphone/appel

Ajout de la possibilité de personnaliser l’écran d’appel avec vos propres photos et vidéos.

messages

Création d’une corbeille pour stocker les messages récemment supprimés.

Appels et SMS sur d’autres appareils

Ajout de la possibilité d’activer ou de désactiver les appels et SMS sur d’autres appareils avec les routines Bixby.

Calendrier

Les événements avec la même heure de début sont désormais affichés ensemble dans la vue du mois et de l’agenda. Options réorganisées pour l’ajout et la modification d’événements. Mise en page améliorée pour les alertes plein écran.

Bien-être numérique et contrôle parental

Tendances ajoutées à votre rapport hebdomadaire. Vous pouvez voir comment votre utilisation a changé depuis la semaine précédente et vérifier votre temps d’utilisation pour chaque fonctionnalité. Ajout du temps d’utilisation du téléphone pendant la conduite au rapport hebdomadaire. Ajout d’un widget d’écran de verrouillage afin que vous puissiez vérifier votre temps d’écran sans déverrouiller votre téléphone. Ajout de profils distincts pour les modes personnel et professionnel afin que vous puissiez suivre votre temps d’écran séparément.

Caméra

Amélioration des fonctionnalités et de la convivialité de la mise au point automatique et de l’exposition automatique. Amélioration de la stabilisation lors de la prise de photos de la lune à des niveaux de zoom élevés

éditeur de photos

Ajout de la possibilité de rétablir les images modifiées dans leurs versions originales.

Routine Bixby

Les routines prédéfinies groupées vous aident à démarrer rapidement et à apprendre à créer rapidement vos propres routines. Vous pouvez désormais voir quelles actions sont annulées lorsqu’une routine se termine. De nouvelles conditions ont été ajoutées, telles qu’une heure de début spécifique, la déconnexion d’un appareil Bluetooth ou d’un réseau Wi-Fi, un appel à partir d’un numéro spécifique, etc. De nouvelles actions ont été ajoutées, notamment parler à Bixby et des actions d’accessibilité. Vous pouvez ajouter une icône personnalisée pour chaque routine et ajouter des routines à l’écran de verrouillage pour un accès rapide.

Qu’en est-il de One UI 3.1 ?

Samsung a dévoilé sa série phare Galaxy S21 2021 le 14 janvier, et ces téléphones exécutent One UI 3.1 basé sur Android 11 prêt à l’emploi. Il comporte quelques modifications et ajouts de fonctionnalités, notamment la possibilité d’ajouter un flux Google Discover à gauche de votre écran d’accueil. Il existe également la technologie Digital Key Plus qui exploite l’UWB dans les Galaxy S21+ et S21 Ultra en tant que clé de voiture virtuelle pour certains modèles BMW.