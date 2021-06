Samsung One UI 3.1.1 repéré dans le journal des modifications, pourrait ne pas être une grosse mise à jour

C. Scott Brown / Autorité Android

TL;DR

La prochaine mise à jour One UI de Samsung pourrait s’appeler One UI 3.1.1. Le nom suggère que ce n’est pas une mise à jour majeure. Il n’y a toujours aucun signe de One UI 3.5, mais One UI 3.1.1 pourrait faire ses débuts sur le prochain téléphone pliable de Samsung.

Les téléphones Samsung exécutent actuellement One UI 3.0 ou One UI 3.1. Le premier a apporté Android 11 aux appareils Samsung, tandis que le second a apporté des améliorations mineures et plusieurs nouvelles fonctionnalités. À présent, Samsung semble préparer une autre mise à jour de One UI, mais ce n’est peut-être pas une grosse mise à jour selon ce que suggère un nouveau rapport de XDA Developers.

Samsung est passé de One UI 2.0 à One UI 2.1 puis à One UI 2.5 dans la version précédente du skin. Tous ces sauts représentaient de nouvelles fonctionnalités à venir sur les téléphones Galaxy. Alors naturellement, après One UI 3.0 et 3.1, les utilisateurs s’attendaient à la sortie de One UI 3.5 avec quelques ajustements de conception et des ajouts de fonctionnalités. Cependant, il semble que Samsung prépare une mise à jour incrémentielle appelée One UI 3.1.1.

Le nom de la nouvelle mise à jour One UI a été repéré par un utilisateur de Twitter dans le journal des modifications de mise à jour de Nice Catch, un module Good Lock sur le Galaxy Store.

Comme vous pouvez le voir, le changelog mentionne clairement One UI 3.1.1. Nous ne savons pas pourquoi Samsung propose une autre mise à jour de One UI 3.1 plutôt que de publier One UI 3.5, mais la même information a également été précédemment divulguée par le leaker Ice Universe, qui a déclaré il y a quelques jours que Samsung commencerait à tester One UI 4.0 sur les produits phares de la série S le mois prochain.

Le nom de la prochaine version de One UI suggère que ce ne sera pas une mise à jour très cruciale. Cela pourrait apporter quelques petits changements, mais pas assez pour justifier un passage à One UI 3.5. Là encore, si l’on en croit Ice Universe, One UI 3.5 peut ne pas exister et Samsung pourrait passer directement à One UI 4.0. Le leaker s’attend à ce que One UI 3.1.1 fasse ses débuts sur le prochain téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 3.