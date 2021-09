Samsung One UI 4.0 a beaucoup de fans, mais aussi beaucoup de critiques

Luke Pollack / Autorité Android

Samsung a lancé la version bêta de One UI 4.0 ces derniers jours, donnant aux propriétaires de Galaxy un avant-goût de ce qui va arriver avec la mise à jour stable plus tard cette année. La version bêta, qui est actuellement disponible pour les propriétaires de la série Galaxy S21, apporte des fonctionnalités Android 12 ainsi que quelques ajustements spécifiques à Samsung.

La bêta de One UI 4.0 est-elle un pas dans la bonne direction pour la marque coréenne ou un raté ? Nous vous avons demandé votre avis sur le logiciel bêta de Samsung et voici comment vous avez répondu à cette question.

Samsung One UI 4.0 bêta : chaud ou pas ?

Résultats

Nous avons publié le sondage dans notre version bêta de One UI 4.0 au cours du week-end, et il a rapidement accumulé des votes. En fait, plus de 7 600 votes ont été comptés au moment de la rédaction. Et le gagnant ? Eh bien, environ 60% des personnes interrogées pensaient que le nouveau logiciel Samsung était un produit phare.

La version bêta a reçu les éloges de quelques lecteurs pour avoir gardé les choses visuellement cohérentes par rapport à One UI 3.0 et One UI 3.1. Alors peut-être que cela pourrait être la raison pour laquelle la majorité des électeurs aiment ce qu’ils voient.

Pendant ce temps, un peu moins de 40% des lecteurs interrogés ont déclaré qu’ils étaient désactivés par la version bêta de One UI 4.0. Il semble que ces personnes interrogées aient contesté le style visuel général ainsi que les problèmes liés aux fonctionnalités nouvelles et existantes.

commentaires

SyCoREAPER : Je fais peut-être partie de la minorité, mais je suis heureux que Samsung n’ait pas supprimé le $ hit d’Android 12 comme Google l’a fait. Si je voulais un ordinateur Leapfrog, j’en aurais acheté un. Bien que l’approche de Samsung soit plus appropriée et peut-être décevante pour certains, ils ont apporté des modifications et les ont maintenues cohérentes. Plus important encore, ce n’est pas si différent que cela aliénerait les moins avertis en technologie après la mise à niveau. Les gens seront divisés là-dessus et c’est bien. Je suis heureux qu’ils l’aient gardé familier alors que d’autres penseront qu’il est trop familier et pas assez différent. George : Ce que Google a fait avec ce que l’on appelle le « Material You » est un gâchis absolu. J’espère que One UI restera le même et que Samsung n’adoptera pas cette approche. Neil : Ceci étant la version bêta, y aura-t-il des changements majeurs supplémentaires pour les futures versions ? Parce que je suis un peu déçu par ce que j’ai lu ici. DBS : C’est la même poubelle qui m’a fait refuser la mise à jour Android 11 / OneUi 3.x. Et cela ne semble pas le réparer OU nous rendre les outils pour le réparer. Patrick Mac : Je suis d’accord avec l’apparence de OneUI 3.1, donc l’absence d’actualisation de l’interface utilisateur n’est pas un gros problème, mais certaines fonctionnalités auraient pu être ajoutées pour améliorer davantage l’expérience utilisateur et donner plus de contrôle. GG : Je n’ai aucune plainte sur la fluidité de mon logiciel sur s21 ultra, mais pour moi, l’interface utilisateur et le menu des tâches devraient subir une refonte, le rendre unique, le rendre pas comme les autres

Voilà pour notre dernier article sur les résultats du sondage, merci d’avoir voté et laissé un commentaire. Avez-vous déjà essayé la version bêta de One UI 4.0 ? Donnez-nous votre avis ci-dessous si vous l’avez fait.