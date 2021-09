Samsung One UI 4.0 (Android 12) : date de sortie, téléphones éligibles, nouvelles fonctionnalités, etc.

Samsung a fait un travail fantastique en déployant la mise à jour One UI 3.1 basée sur Android 11 sur la plupart des téléphones de son portefeuille, et avec Android 12 au coin de la rue, il est temps de regarder ce que Samsung nous réserve en 2021.

Samsung a déjà confirmé que sa prochaine version majeure du logiciel s’appellera One UI 4.0, et nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour jeter un œil à la nouvelle interface. Le fabricant sud-coréen devrait lancer la version bêta de One UI 4.0 en septembre. Voyons donc ce que Samsung a à offrir avec Android 12, quels téléphones bénéficieront de la mise à jour et examinons les nouvelles fonctionnalités.

Samsung lance la version bêta de One UI 4.0 en septembre

Source : Samsung

Samsung a annoncé fin juillet que la version bêta de One UI 4.0 serait lancée dans les “semaines à venir”. Le 31 août, Samsung a confirmé dans un article de forum que la mise à jour commencerait en septembre.

Nous devrions commencer à voir plus d’activité sur ce front dans les semaines à venir, et bien que nous n’ayons pas de confirmation sur les marchés sur lesquels le programme bêta sera disponible, il est probablement inchangé par rapport aux années précédentes. Cela signifie que la Corée et les marchés américains auront un premier aperçu de One UI 4.0, suivis du Royaume-Uni, de l’Inde, de la Chine, de l’Allemagne et de la Pologne. Samsung a traditionnellement limité son programme bêta One UI à ces sept marchés, et sauf indication contraire, ce sera également le cas pour One UI 4.0.

Samsung livre généralement sa version bêta de One UI à ses derniers produits phares de la série Galaxy S, et ce n’est pas différent cette année. La version bêta de One UI 4.0 sera mise en ligne pour la série Galaxy S21 – les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra – avant de se diriger vers d’autres appareils.

Si l’historique est une indication, la version bêta sera d’abord disponible pour les modèles déverrouillés de la série Galaxy S21 en Corée et aux États-Unis, puis déployée sur d’autres appareils. Fait intéressant, Samsung a confirmé que les variantes T-Mobile et Sprint de la série Galaxy S21 seront également éligibles pour la version bêta de One UI 4.0. Si vous utilisez un appareil de la série S21, vous pourrez vous inscrire à la version bêta via l’application Samsung Members dès qu’elle sera disponible.

Samsung fabrique les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter aujourd’hui, et ses offres de milieu de gamme en particulier – y compris les Galaxy A52 et A52 5G – se sont démarquées cette année, il sera donc intéressant de voir quand ces appareils reprendront la version bêta. J’ajouterai plus de détails une fois que nous aurons la confirmation officielle de Samsung.

Ces téléphones Samsung seront mis à jour vers One UI 4.0

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Samsung est la marque à battre en ce qui concerne les mises à jour à long terme, et avec le fabricant proposant trois mises à jour Android pour ses produits phares et ses téléphones de milieu de gamme, la série Galaxy S10 de 2019 devrait obtenir l’interface utilisateur basée sur Android 12. construction stable.

Samsung fournira la mise à jour One UI 4.0 basée sur Android 12 à tous ses téléphones 2020 et 2021, et il y a beaucoup de téléphones sur cette liste. Samsung partage généralement un calendrier pour savoir quand la mise à jour sera disponible pour des téléphones spécifiques, mais nous obtiendrons cette information une fois que la version stable commencera à être déployée à la fin de l’année.

En attendant, voici une liste provisoire des téléphones et tablettes Galaxy éligibles pour la mise à jour One UI 4.0 :

Les téléphones de la série Galaxy S obtiennent One UI 4.0

Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S20 / S20 5G Galaxy S20+ / S20+ 5G Galaxy S20 Ultra / S20 Ultra 5G Galaxy S20 FE / FE 5G Galaxy S10 / S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S10 Lite

Les téléphones de la série Galaxy Note obtiennent One UI 4.0

Galaxy Note 20 / Note 20 5G Galaxy Note 20 Ultra / Note 20 Ultra 5G Galaxy Note 10 / Note 10 5G Galaxy Note 10+ / Note 10+ 5G Galaxy Note 10 Lite

Les téléphones de la série Galaxy Z reçoivent One UI 4.0

Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Fold 2 / Z Fold 2 5G Galaxy Z Flip / Z Flip 5G Galaxy Fold / Fold 5G

Les téléphones de la série Galaxy A obtiennent One UI 4.0

Galaxy A52s 5G Galaxy A72 Galaxy A52 / A52 5G Galaxy A42 / A42 5G Galaxy A32 / A32 5G Galaxy A22 / A22 5G Galaxy A12 Galaxy A02s Galaxy A02 Galaxy A71 / A71 5G Galaxy A51 / A51 5G Galaxy A41 Galaxy A31 Galaxy A21s Galaxy A21 Galaxy A11 Galaxy A03s Galaxy A Quantique

Les tablettes de la série Galaxy Tab reçoivent One UI 4.0

Galaxy Tab A7 Lite Galaxy Tab S7 FE Galaxy Tab A7 10.4 Galaxy Tab S7+ / S7+ 5G Galaxy Tab S7 / S7 5G Galaxy Tab A 8.4 Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab S6 / S6 5G Galaxy Tab Active 3

Les téléphones de la série Galaxy M obtiennent One UI 4.0

Galaxy M62 Galaxy M42 / M42 5G Galaxy M32 Galaxy M12 Galaxy M02s Galaxy M02 Galaxy M51 Galaxy M31s Galaxy M31 Prime Galaxy M21s Galaxy M21 Galaxy M11 Galaxy M01s Galaxy M01

Les téléphones de la série Galaxy F reçoivent One UI 4.0

Galaxy F62 Galaxy F52 5G Galaxy F22 Galaxy F12 Galaxy F02s Galaxy F41

La série Galaxy XCover obtient une interface utilisateur 4.0

Galaxy XCover 5 Galaxy XCover Pro

One UI 4.0 reçoit de nombreuses nouvelles fonctionnalités

Source : Daniel Bader / Android Central

Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 exécutent One UI 3.1.1 prêt à l’emploi, la mise à jour de version offrant quelques ajustements par rapport à One UI 3.1. Quelques fuites de juillet ont indiqué que ces appareils allaient reprendre la version One UI 3.5, mais il est clair que Samsung concentre tous ses efforts sur la mise à jour One UI 4.0.

Avec One UI 4.0, Samsung présenterait une multitude de nouvelles fonctionnalités et mettrait à jour l’interface. Alors que One UI 3.1 présentait quelques améliorations par rapport à One UI 2.0, l’interface est restée en grande partie inchangée, nous devons donc une mise à jour dans ce domaine. Selon le leaker chunvn8888, Samsung dévoilera une palette de couleurs mise à jour et de nouvelles icônes, et utilisera l’esthétique de conception Material You d’Android 12. Avec Google apportant des modifications de conception audacieuses avec Material You, il sera très intéressant de voir à quel point One UI 4.0 différera des versions antérieures du skin.

Samsung a confirmé il y a quelques semaines qu’il se débarrasserait des publicités dans One UI, et il est fort probable qu’il commencera à le faire avec One UI 4.0. Nous pourrions également voir des changements dans la gestion des notifications, un tiroir d’applications à défilement vertical, de nouvelles fonctionnalités dans le menu d’alimentation, des mises à jour de l’appareil photo et bien plus encore.

Une autre caractéristique majeure de One UI 4.0 concerne les ajustements sous le capot, Samsung optimisant l’interface utilisateur pour tirer pleinement parti du matériel haut de gamme comme le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100. Samsung a fait beaucoup mieux dans ce domaine. au cours des deux dernières années, mais ses produits phares et la plupart de ses appareils de milieu de gamme offrant désormais des panneaux à 120 Hz, toute optimisation de l’interface utilisateur fera une différence notable.

Nous devrons attendre que la première version bêta de One UI 4.0 soit disponible pour obtenir une liste complète des changements, mais au départ, il semble que Samsung ait de grandes choses en réserve avec son prochain logiciel.

Quand mon téléphone Samsung recevra-t-il la mise à jour One UI 4.0 ?

Avec la série Galaxy S21 obtenant la version bêta avant les autres appareils du portefeuille de Samsung, on peut supposer que ces téléphones seront également les premiers à passer à la version stable. Samsung commence généralement à déployer les versions stables de One UI à la fin de l’année, et s’il n’y a pas de changement dans cette stratégie cette année, les modèles Galaxy S21 devraient obtenir One UI 4.0 d’ici décembre ou début janvier.

Ensuite, la mise à jour commencera à faire son chemin vers les anciens produits phares Galaxy S, Z et Note, avec les téléphones de milieu de gamme susceptibles de passer plus tard au premier trimestre 2022. Mais à ce stade, nous n’avons pas de confirmation sur le même , et nous devrons attendre et voir comment se déroule la version bêta de One UI 4.0 avant de pouvoir déterminer un calendrier pour le déploiement stable. Avec Samsung prêt à introduire une nouvelle interface utilisateur et plusieurs nouvelles fonctionnalités, la version bêta peut ne pas être aussi simple que les années précédentes.

Cela dit, il est passionnant que la version bêta de One UI 4.0 basée sur Android 12 soit bientôt déployée. Nous aurons tous les détails sur la version au fur et à mesure qu’elle sera disponible, mais en attendant, faites-nous savoir quelles fonctionnalités vous souhaitez voir dans One UI 4.0.

