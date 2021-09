Samsung ouvre la version bêta de One UI 4, répertorie les pays et les fonctionnalités éligibles.

One UI 4 est basé sur Android 12. Samsung dit qu’il introduit un certain nombre de capacités de personnalisation et de confidentialité améliorées. Le programme bêta sera disponible en Chine, en Inde, en Allemagne, en Pologne, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La date de sortie du logiciel peut varier selon chaque marché. Cependant, les utilisateurs des emplacements susmentionnés peuvent désormais consulter l’application Samsung Members pour s’inscrire à la version bêta.