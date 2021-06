Samsung parie sur le ray tracing dans ses mobiles grâce à AMD | La technologie

Dans le cadre du Computex, la société de processeurs AMD a annoncé avoir conclu une alliance avec Samsung pour apporter la technologie de lancer de rayons aux GPU des processeurs Exynos.

Les téléphones portables sont des mini-ordinateurs de poche et il n’est pas étonnant que des fonctionnalités PC soient intégrées à ces appareils. L’alliance de Samsung avec AMD en serait un exemple et avec elle viendrait le lancer de rayons vers les terminaux de la société sud-coréenne. Cette nouvelle s’inscrit dans un Computex dans lequel AMD a été très présent.

Au milieu de toutes les présentations, AMD a parlé des plates-formes mobiles et ils se sont concentrés sur les processeurs Exynos de Samsung, car dans un avenir proche, ils mettraient de côté les graphiques ARM et feraient le saut vers un GPU AMD avec architecture RDNA2. Ce processeur serait intégré aux terminaux haut de gamme de la société en remplacement supposé du Samsung Galaxy S21 Ultra.

La chose intéressante à propos de cette annonce est que les téléphones mobiles Samsung équipés de processeurs Exynos lanceraient une course aux performances graphiques. L’arrivée de l’architecture RDNA2 permettrait aux développeurs de jeux de créer des titres beaucoup plus exigeants avec des graphismes capables de tirer pleinement parti de cette nouvelle génération de GPU pour téléphones mobiles.

Pour le moment, c’est tout ce que l’on sait de l’alliance de Samsung avec AMD pour ses processeurs Exynos avec des GPU compatibles avec la technologie de lancer de rayons. C’est une grande avancée pour les utilisateurs et plus encore pour les terminaux Samsung qui montaient des graphismes signés ARM Mali dont les performances n’étaient généralement pas exceptionnelles..

Le mobile phare de Samsung avec un écran AMOLED dynamique de 6,8 “120 Hz, ainsi qu’un appareil photo de 108 mégapixels ou un téléobjectif de 10 mégapixels. Le mobile de Samsung avec les meilleures fonctionnalités pour ceux qui exigent le meilleur.

Le processeur qui monterait ce nouveau GPU AMD serait l’Exynos 2200 déjà répandu et qui devrait être le centre névralgique des nouveaux terminaux pliants de la société. Il ne reste plus qu’à attendre de voir comment ils implémentent cette technologie, même si le plus important sera de voir comment les développeurs parviennent à tirer parti de toute cette puissance..