Samsung pense que sa nouvelle application vous donnera envie d’abandonner votre iPhone – .

Passer d’une plate-forme de smartphone à une autre n’est pas une décision que quiconque prend à la légère, ce qui explique pourquoi les principaux fournisseurs se donnent tant de mal pour convaincre les consommateurs d’envisager au moins de faire un changement. La dernière tentative de Samsung est certes l’un des coups les plus intelligents que nous ayons jamais vus, car le fabricant de Galaxy a publié cette semaine une application Web qui permet aux propriétaires d’iPhone d’émuler Android comme il apparaîtrait sur un téléphone Galaxy.

Si vous visitez le site Web iTest de Samsung sur votre ordinateur, vous verrez un code QR que vous pouvez scanner avec l’application appareil photo de votre iPhone. Vous pouvez également simplement visiter iTest.nz sur votre iPhone, mais dans tous les cas, vous devrez charger le site dans Safari pour avancer. Une fois le site ouvert dans Safari sur votre téléphone, vous serez invité à appuyer sur l’icône centrale en bas de l’écran, à faire défiler vers le bas et à appuyer sur Ajouter à l’écran d’accueil. Vous pouvez nommer l’application Web comme vous le souhaitez, et l’icône apparaîtra ensuite à côté de toutes vos autres applications. Appuyez dessus pour “goûter l’autre côté”.

Une fois que vous ouvrez l’application, votre iPhone se transforme immédiatement en un smartphone Galaxy semi-fonctionnel exécutant la superposition One UI de Samsung pour Android. L’écran d’accueil ressemble à celui d’un nouveau Galaxy S21, avec toutes les applications Samsung préinstallées livrées avec les appareils Galaxy, tels que le Galaxy Store, les thèmes Galaxy, Samsung Health et le lanceur de jeux. Pendant que vous explorez le téléphone simulé, vous recevrez occasionnellement des SMS et des appels pour vous donner des conseils sur l’utilisation de l’application et pour rendre l’expérience plus authentique.

Vous pouvez ouvrir la plupart des applications dans la simulation, bien que certaines soient plus interactives que d’autres. Par exemple, si vous ouvrez l’application Galaxy Themes, vous pouvez en fait choisir parmi un certain nombre de thèmes et les appliquer à l’écran d’accueil. Dans le Galaxy Store, vous ne pouvez pas télécharger de nouvelles applications, mais vous pouvez cliquer sur les icônes des jeux en vedette comme Pokemon Go et Garena Free Fire pour regarder une courte vidéo de prévisualisation.

Ma photo préférée à travers l’arc est dans le Game Launcher, où vous pouvez voir que les propriétaires de Galaxy ont accès à la fois à Fortnite et au Xbox Game Pass – deux applications actuellement inaccessibles sur iOS. En fait, Apple a clairement indiqué que le Xbox Game Pass de Microsoft ne sera jamais autorisé dans l’App Store tel qu’il existe aujourd’hui.

Que vous ayez ou non intérêt à passer de l’iPhone à Android, iTest est un jouet soigné et une façon amusante de perdre quelques minutes par un vendredi nuageux. Et qui sait – peut-être serez-vous tellement intrigué par l’expérience Android que vous envisagerez de jeter un coup d’œil à tout ce que Samsung a à offrir ensuite.

