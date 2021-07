Samsung peut avoir de très grands espoirs pour ses nouveaux téléphones pliables

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Samsung s’attend à vendre beaucoup plus de téléphones pliables avec ses nouveaux modèles, jusqu’à 7 millions. Des prix plus bas pour le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 seraient la clé de la stratégie. Que les clients mordent ou non est une autre affaire.

Les téléphones pliables de Samsung ont longtemps été considérés comme des appareils de niche, mais la société est apparemment désireuse de les intégrer au grand public. Le Digital Daily de Corée du Sud affirme que Samsung s’attend à ce que les ventes des prochains Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 atteignent 6 à 7 millions au second semestre 2021.

Pour le contexte, des rapports non confirmés suggèrent que Samsung ne prévoyait de fabriquer que 800 000 unités Galaxy Z Fold 2 en 2020, et cela n’inclut pas les unités atteignant les clients réels. Si les chiffres projetés sont exacts, Samsung pourrait vendre plusieurs fois plus de téléphones pliables en 2021 – encore loin des combinés conventionnels (qui se vendent par dizaines de millions chaque trimestre), mais suffisamment pour en faire une partie significative du mix d’appareils de l’entreprise. .

Ce coup de pouce viendrait d’une combinaison de prix plus bas et de calendrier, selon DD. Alors que le Fold 3 ne coûterait que légèrement moins cher à 1,99 million de won (environ 1 725 $), le Flip 3 coûterait moins que le Galaxy S21 Ultra à « seulement » 1,26 million de won (environ 1 092 $). Les deux téléphones pliables seront également lancés au second semestre sans Galaxy Note pour voler la vedette, leur donnant un moyen de se démarquer là où les modèles 2020 se disputaient l’attention avec les Galaxy S20 et Note 20.

Il n’est pas certain que Samsung atteindra ces objectifs déclarés. Des prix plus bas et un projecteur plus lumineux pourraient aider, mais l’entreprise devra toujours persuader les gens d’accepter les limites des téléphones pliables – ils ont toujours tendance à coûter plus cher que les modèles conventionnels équivalents et leurs écrans sont toujours fragiles. Il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant que des appareils comme le Z Fold et le Z Flip ne soient suffisamment pratiques pour être vendus en quantités de niveau Galaxy S.