Samsung pilote le contenu vidéo – Pour aider à créer un studio de production virtuel

Le géant de l’électronique Samsung va prêter son poids technique et aider à établir un ensemble de production virtuel pour le développement de contenu. À cet effet, il s’est associé à CJ ENM, le célèbre groupe de divertissement et de médias à l’origine du film oscarisé Parasite.

Samsung fournira son unité d’affichage microLED, The Wall, au studio virtuel de CJ ENM, une partie de son complexe de studios de production télévisuelle et cinématographique dont l’ouverture est prévue à Paju, en Corée, plus tard cette année.

Le studio de volume de production virtuel personnalisé sera le premier au monde à tirer parti de la technologie LED illimitée de The Wall. “L’écran principal sera installé dans une forme ovale d’un diamètre de 20 mètres et d’une hauteur de 7 mètres ou plus, créant une toile de fond apparemment sans fin pour capturer du contenu”, a déclaré Samsung dans un communiqué de presse.

Aidera à réduire les coûts et le temps de production

Ce studio de production virtuel utilisera des écrans LED et des caméras connectées pour créer des paramètres virtuels en temps réel. Cela devrait réduire le temps et les coûts de composition d’images et de production sur site tout en aidant les cinéastes à voir la caméra sur le tournage en direct dans n’importe quelle direction.

La technologie modulaire du mur offre une multitude d’options d’installation qui permettent aux créateurs de concevoir des environnements selon leurs besoins spécifiques.

Jong-hee Han, président de Visual Display Business chez Samsung Electronics, a déclaré dans le communiqué : « Avec ce partenariat, Samsung lance une nouvelle initiative de l’industrie de la production virtuelle avec un engagement à fournir des produits et des solutions innovants qui offrent l’environnement optimal pour production de contenu de nouvelle génération.

Samsung a déclaré qu’il chercherait à coopérer davantage avec CJ ENM dans des domaines tels que la production de contenu et le développement de solutions de production virtuelle.

L’écran massif du mur mesure plus de 1 000 pouces et prend en charge jusqu’à 16K de contenu haute résolution1. Il a des fréquences d’images dédiées à la production en studio, un nouvel ajout au modèle de cette année qui permet aux producteurs d’exécuter du contenu à des fréquences d’images telles que 23,976, 29,97 et 59,94 Hz.

CJ ENM est engagée dans un large éventail d’entreprises, notamment le contenu multimédia, la musique, le cinéma, les arts de la scène et l’animation. CJ ENM a créé, produit et distribué des contenus de renommée mondiale comme la comédie musicale Kinky Boots, lauréate d’un Tony Award, les succès records du box-office coréen Roaring Currents et Extreme Job, ainsi que de nombreuses séries télévisées populaires telles que Crash Landing On You et Mr. Sunshine.